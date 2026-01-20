Komendant Główny Policji spotkał się z policjantami, którzy uratowali życie 16-latki Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Dziś, 20 stycznia 2026 r., w gmachu Komendy Głównej Policji w Warszawie, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń spotkał się z funkcjonariuszami Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy dzięki natychmiastowej i zdecydowanej reakcji uratowali życie 16-latki będącej w kryzysie emocjonalnym.

Wyróżnieni policjanci - post. Agnieszka Matulka i st. sierż. Michał Krajnik - po otrzymaniu informacji o młodej osobie w kryzysie emocjonalnym, która może chcieć zrobić sobie krzywdę, niezwłocznie pojechali na miejsce. Tam podjęli próbę rozmowy z 16-latką stojącą przy barierce mostu. Dziewczyna nie reagowała, a jej zachowanie wskazywało na realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W tej sytuacji funkcjonariusze bez wahania podjęli interwencję - podbiegli do 16-latki, a post. Agnieszka Matulka chwyciła ją i bezpiecznie zdjęła z barierki mostu.

Więcej w komunikacie: Błyskawiczna reakcja policjantów uratowała życie 16-latki

Szef Polskiej Policji podziękował funkcjonariuszom za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, podkreślając ich wzorową postawę. Dzięki profesjonalizmowi, szybko podjętym właściwym decyzjom i błyskawicznej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

Komendant Główny Policji pogratulował również przełożonemu policjantów, insp. Piotrowi Makuchowi - Komendantowi Miejskiemu Policji w Szczecinie.

Po spotkaniu funkcjonariusze odwiedzili również ekspozycję znajdującą się w siedzibie Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, gdzie mogli pogłębić wiedzę z historii i dziejów policyjnej formacji.

Jesteśmy dumni z funkcjonariuszy, którzy bez wahania ruszyli na pomoc 16-latce i uratowali jej życie.