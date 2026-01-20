Podczas urlopu zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 20.01.2026 Powrót Drukuj Sierżant sztabowy Jakub Gorgoń - funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie pokazał, że służbę pełni się również poza godzinami pracy - nawet podczas urlopu. Jego czujność przyczyniła się do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy, który stworzył realne zagrożenie drogowe dla siebie, jak i innych kierujących.

W sobotę, 17.01.2026 r. na terenie miejscowości Żbiki w gminie Krasne w województwie mazowieckim, sierż szt. Jakub Gorgoń na co dzień pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, podczas urlopu zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Funkcjonariusz jadąc nocą jedną z miejscowych dróg zauważył osobowego Citroena, którego kierowca nie panował nad pojazdem. Zjeżdżał od prawej do lewej krawędzi jezdni, włączał i wyłączał światła, jak również włączał kierunkowskazy, raz lewy raz prawy.

Policjant o całej sytuacji poinformował dyżurnego lokalnej policji, jak również kontynuował jazdę za tym pojazdem. W momencie, gdy kierujący Citroenem zatrzymał auto, funkcjonariusz podbiegł do jego auta, otworzył drzwi, poinformował, że jest policjantem, a następnie zabrał kluczyki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Z pojazdu, jak również od kierującego czuć buło silny zapach alkoholu, dodatkowo mężczyzna bełkotał i nie mógł utrzymać równowagi w fotelu kierowcy.

Po chwili na miejsce przybył patrol policji, który potwierdził podejrzenia funkcjonariusza. Jak się okazało 25-letni kierowca Citroena miał 3,8 promila alkoholu w organizmie.

Teraz dalszym losem nieodpowiedzialnego kierowcy zajmie się sąd. Według Kodeksu Karnego za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat.