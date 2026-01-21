Babciu, Dziadku – bądźcie bezpieczni na drodze Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególny czas, w którym z wdzięcznością myślimy o seniorach – ich doświadczeniu, trosce i codziennej obecności w życiu rodzin. Z tej okazji policjanci ruchu drogowego składają serdeczne życzenia zdrowia, spokoju oraz wielu radosnych chwil spędzanych z najbliższymi. Życzymy również tego, co niezwykle ważne każdego dnia – bezpieczeństwa na drodze.

Babciu, Dziadku – pamiętajcie o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze:

korzystajcie z chodników lub dróg dla pieszych,

gdy ich nie ma – poruszajcie się poboczem, a w przypadku jego braku jezdnią lewą stroną, możliwie blisko jej krawędzi,

przechodźcie przez jezdnię wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, po upewnieniu się, że możecie bezpiecznie przejść,

pamiętajcie, że nawet mając zielone światło, należy zachować ostrożność.

Noście elementy odblaskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu – po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest to obowiązkowe. Pamiętajcie również, że nie zawsze jesteście widoczni dla kierujących.

Apel do kierujących pojazdami

Kierując pojazdem, zachowujcie ostrożność, ustępujcie pierwszeństwa pieszym i rowerzystom w miejscach do tego przeznaczonych, dostosowujcie prędkość do warunków na drodze oraz dbajcie o bezpieczny odstęp i stan techniczny pojazdu.

Apelujemy jednocześnie do wszystkich uczestników ruchu drogowego o życzliwość, cierpliwość i wzajemny szacunek. Zwolnijmy, bądźmy uważni i rozważni. Dbając o siebie nawzajem, dajmy seniorom najcenniejszy prezent – poczucie spokoju i bezpieczeństwa.

Drogie Babcie, drodzy Dziadkowie – chrońcie to, co najważniejsze: życie i zdrowie. Życzymy Wam bezpiecznych dróg – tych codziennych i tych życiowych.