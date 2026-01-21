Policjanci zabezpieczyli podróbki o wartości 100 tysięcy złotych Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie zabezpieczyli podrobioną odzież oraz obuwie znanych firm. Wartość wszystkich przedmiotów wyceniono na kwotę około 100 tysięcy złotych. Właścicielom podrobionych towarów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie skontrolowali wytypowane punkty handlowe na terenie Koszalina. Podczas kontroli policjanci ujawnili dwa stanowiska, na których oferowano do sprzedaży podrobione produkty.

Łącznie policjanci zabezpieczyli około 156 sztuk odzieży oraz obuwia oznaczone nielegalnie zastrzeżonymi znakami towarowymi renomowanych firm, które były sprzedawane za dużo niższą cenę niż oryginalne produkty. Wartość tych podrobionych przedmiotów oszacowano na około 100 tysięcy złotych.

Towar został zabezpieczony, a właściciele punktów w wieku 35 i 45 lat niebawem usłyszą zarzuty. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z zastrzeżonymi i podrobionymi znakami towarowymi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Koszalińscy policjanci od lat współpracują z przedstawicielami znanych firm w celu wyeliminowania handlowców oferujących do sprzedaży podrobione towary.