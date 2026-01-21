Wyłudzali dotacje. Zatrzymani podejrzani o oszustwa na łączną kwotę ponad 500 tys. zł Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przeprowadzili skrupulatne czynności pod nadzorem prokuratury, które wymagały analizy obszernej dokumentacji i współpracy z innymi instytucjami. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy udało się ustalić mechanizm działania sprawców oraz potwierdzić bezprawne uzyskanie ponad 500 tysięcy złotych ze środków publicznych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie i przedstawienie zarzutów dwóm mieszkańcom powiatu olsztyńskiego. Sprawa pokazuje, że konsekwentna i profesjonalna praca policjantów skutecznie chroni interes publiczny i przyczynia się do zwalczania przestępczości gospodarczej.

Sprawa była skomplikowana, a jej przedmiotem było wprowadzanie pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w błąd m.in. co do własności lub faktycznego użytkowania działek rolnych, wskazywanych we wnioskach o przyznanie płatności. Postępowanie obejmowało łącznie 438 działek ewidencyjnych, położonych na terenie różnych województw i powiatów, co wymagało od policjantów szczegółowej analizy dokumentacji, weryfikacji danych w wielu instytucjach oraz żmudnej pracy dowodowej. Cały proceder według zgłoszenia i ustaleń śledczych trwał od 2013 r. do 2022 r. W wyniku tych działań podejrzani bezprawnie uzyskali środki finansowe w wysokości ponad 500 tysięcy złotych, pochodzące z funduszy publicznych.

Po tym jak w grudniu 2024 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przyjęli zawiadomienie w tej sprawie, niezwłocznie przystąpili do sprawdzenia treści zgłoszenia. Funkcjonariusze, działając w ścisłej współpracy z prokuratorami, zgromadzili obszerny i szczegółowy materiał dowodowy potwierdzający mechanizm działania sprawców. Przeprowadzone czynności procesowe i operacyjne pozwoliły na dokładne odtworzenie sposobu popełnienia przestępstwa oraz jednoznaczne wskazanie osób podejrzanych. Z ustaleń śledczych wynikało, że byli to 59-letni i 49-letni mężczyźni, mieszkańcy powiatu olsztyńskiego.

We wtorek, 20.01.2026 r., mrągowscy policjanci z pionu kryminalnego zatrzymali obu podejrzanych, a następnie doprowadzili ich do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie zatrzymani usłyszeli zarzuty.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie przedstawił 59-letniemu mężczyźnie 33 zarzuty, dotyczące m.in. osiągnięcia korzyści majątkowej, uczynienia sobie z przestępczego procederu stałego źródła dochodu oraz przedkładania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnych, pisemnych oświadczeń w sprawach o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego. W wyniku tych działań mężczyzna wprowadził Agencję w błąd co do przysługującego mu prawa do dopłat i uzyskał nienależne środki finansowe. 49-letni mężczyzna usłyszał 16 podobnych zarzutów, związanych z udziałem w procederze.

Wobec obu podejrzanych prokurator okręgowy zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru, mający na celu zabezpieczenie prawidłowego toku prowadzonego śledztwa, jak również dokonał zabezpieczenia majątkowego na kwotę 700 tys. zł. Obu mężczyznom grozi kara od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności .

Sprawa stanowi przykład skutecznych i konsekwentnych działań mrągowskich policjantów oraz prokuratorów, którzy dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu i skrupulatnej pracy doprowadzili do ujawnienia przestępstwa godzącego w interes publiczny oraz do pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności karnej.

( KWP w Olsztynie / mw)