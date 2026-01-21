Dzielnicowi z Targówka pomogli bezdomnym. Przeprowadzili zbiórkę odzieży zimowej i termosów Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Targówek pomogli bezdomnym. Zorganizowali zbiórkę niezbędnej odzieży zimowej i zakupili termosy. Szczególnie w okresie zimowym, osoby bezdomne potrzebują wsparcia. Dzielnicowi znając miejsca pobytu osób szczególnie narażonych, udzielają im pomocy i proponują schronienie.

Jest wiele form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Policjanci z Targówka, każdego dnia kontrolują miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby bez stałego "dachu nad głową". Informują o możliwościach korzystania z ciepłych noclegowni, czy otrzymania gorącego posiłku. Sprawdzają też, czy osoby te mają inne potrzeby.

Dzielnicowi z Targówka przeprowadzili rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, które, z różnych względów nie chcą przebywać w noclegowniach. Podczas tych spotkań policjanci dowiedzieli się, że największym wsparciem dla tych osób, będzie ciepła zimowa odzież i termosy, w których dłużej mogą przechowywać ciepły posiłek.

Policjanci bardzo szybko zorganizowali tę pomoc. Zgromadzili kurtki zimowe i czapki oraz zakupili termosy, które wręczyli potrzebującym. Obdarowani, nie kryli wdzięczności. Wsparcie, jakie policjanci im udzielili, jest dowodem troski o ich sytuację, w tak trudnym dla nich okresie.

Inicjatywa dzielnicowych jest przykładem tego, jak niewiele trzeba, by pomóc drugiej osobie.

Każdy z nas może pomóc. Wystarczy okazać życzliwość i zainteresowanie losem osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

( KSP / aw)