Policjanci wynieśli nieprzytomnego mężczyznę z pożaru Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Była 1.30 w nocy, gdy dyżurny komendy w Starych Babicach otrzymał zgłoszenie o dymie wydobywającym się z jednego z domów na terenie gminy. Wewnątrz znajdował się mężczyzna, który nie reagował na wołanie. Na miejsce natychmiast udali się policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy wynieśli nieprzytomnego mieszkańca i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki zdecydowanej i błyskawicznej reakcji policjantów nie doszło do tragedii.

Gdy tylko dyżurny komendy w Starych Babicach otrzymał zgłoszenie o wydobywającym się dymie z jednego z domów jednorodzinnych na terenie gminy, na miejsce natychmiast skierował policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Wewnątrz znajdował się mężczyzna, który nie reagował na wołanie, a drzwi były zamknięte.

Policjanci od razu przystąpili do działania. Pomimo dużego zadymienia, funkcjonariusze przez okno dostali się do środka, a następnie wynieśli nieprzytomnego mężczyznę i przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po przybyciu na miejsce pogotowia ratunkowego poszkodowanym zajęli się ratownicy. Dzięki zdecydowanej i błyskawicznej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Motto „pomagamy i chronimy”, jakim kierują się policjanci, pokazuje ich codzienną gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji.