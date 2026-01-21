Kępińscy kryminalni zatrzymali podejrzanego o włamanie do 56 skrytek w paczkomatach Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o włamania do skrytek automatów z paczkami na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Za popełnione przestępstwa może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Kępińscy kryminalni na podstawie danych operacyjnych ustalili i zatrzymali sprawcę szeregu włamań do skrytek w paczkomatach. 36-letni mieszkaniec Legnicy został zatrzymany przez kryminalnych przy paczkomacie w Trzcinicy. Mężczyzna przyznał się do włamania i usiłowania włamania do 56 skrytek w paczkomacie na terenie województwa: wielkopolskiego dolnośląskiego, opolskiego oraz lubuskiego.

W nocy z 15/16 stycznia br. o godzinie 3:10 w Trzcinicy kryminalni zauważyli mężczyznę, posiadającego w ręku łom, który szedł w kierunku paczkomatu. 36-latek został natychmiast zatrzymany przez policjantów. Podczas rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał się do zamiaru kradzieży z włamaniem do paczkomatu znajdującego się w Trzcinicy. Ponadto podczas przeszukania samochodu osobowego marki Ford kryminalni ujawnili trzy oryginalnie zapakowane paczki z etykietami adresowanymi na paczkomat w miejscowości Komorzno, w województwie opolskim. 36-latek w rozmowie z policjantami potwierdził, że tej samej nocy był w Komorznie i tam włamał się do paczkomatu.

W toku dalszych czynnościach mundurowi ustalili, że to nie były jedyne próby i włamania do paczkomatów. Jak się okazało, 36-latek włamał się łącznie do 56 skrytek paczkomatów na terenie czterech województw. Mężczyzna otwierał skrytki i zabierał wszystko co było wartościowe. Na szczęście większość z nich była pusta.



36-latek usłyszał już 56 zarzutów za usiłowanie i dokonanie włamań do których się przyznał. Za popełnione przestępstwa może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.