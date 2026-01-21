Droga Babciu, drogi Dziadku Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Dzień Babci i Dzień Dziadka to szczególny moment, w którym warto zatrzymać się na chwilę i okazać Wam wdzięczność za doświadczenie, spokój i mądrość, które od lat budują bezpieczeństwo całych rodzin. To również dobra okazja, aby spojrzeć na współczesne wyzwania bez pośpiechu i bez strachu, ale z uważnością, która zawsze była znakiem rozpoznawczym starszego pokolenia.

Świat wokół nas dynamicznie się zmienia. Coraz więcej spraw załatwiamy przez telefon, komputer lub aplikacje mobilne. Dla wielu seniorów nowe technologie stały się codziennym narzędziem ułatwiającym kontakt z bliskimi, dostęp do informacji czy zarządzania finansami. Jednocześnie ta sama technologia bywa wykorzystywana przez osoby, które próbują ją użyć w nieuczciwy sposób. Współczesne oszustwa rzadko polegają wyłącznie na rozmowie telefonicznej coraz częściej łączą zaawansowane rozwiązania techniczne z umiejętnie wywołanymi emocjami.

Przestępcy potrafią posługiwać się numerami telefonów łudząco podobnymi do oficjalnych, automatycznymi komunikatami głosowymi, fałszywymi wiadomościami, czy aplikacjami udającymi narzędzia ochrony. Technologia nadaje takim kontaktom pozory wiarygodności, natomiast emocje – strach, presja czasu lub poczucie odpowiedzialności mają skłonić do szybkiego działania. Właśnie w tym miejscu doświadczenie seniorów staje się kluczowe. Życiowa rozwaga, dystans i nawyk spokojnego analizowania sytuacji są najlepszą ochroną przed pochopnymi decyzjami.

Każda sytuacja, w której ktoś próbuje narzucić tempo, ograniczyć możliwość konsultacji z bliskimi lub wzbudzić poczucie winy, powinna być sygnałem ostrzegawczym. Ostrożność nie jest brakiem zaufania, lecz przejawem odpowiedzialności. Prawo do sprawdzenia informacji, odłożenia decyzji na później czy skonsultowania się z rodziną to naturalne elementy bezpieczeństwa, zarówno w codziennym życiu, jak i w świecie cyfrowym.

Dzień Babci i Dziadka to dobra okazja do rozmowy, w której nie chodzi o straszenie, lecz o wzajemne wsparcie i zrozumienie. Młodsze pokolenie może pomóc w obsłudze technologii, a seniorzy - dzięki swojemu doświadczeniu – wskazać, kiedy warto zachować dystans i spokój. To połączenie wiedzy technicznej i życiowej mądrości tworzy najlepszą ochronę przed zagrożeniami współczesnego świata.

Niech ten dzień będzie przypomnieniem, że bezpieczeństwo nie zaczyna się od aplikacji ani haseł, lecz od rozmowy, roztropności i przekonania, że każdą decyzję można i warto podejmować bez zbędnego pośpiechu. Doświadczenie, którym Babcie i Dziadkowie dzielą się z rodziną od lat, pozostaje niezmiennie jednym z najważniejszych filarów codziennego bezpieczeństwa.

Droga Babciu, Drogi Dziadku w dniu Waszego święta funkcjonariusze i pracownicy Policji pragną złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, aby każdy dzień przynosił tylko dobre, spokojne i bezpieczne chwile, dużo radości i spokoju ducha. Dziękujemy także za nieocenione życiowe rady, dzięki którym wielu z nas uniknęło nieprzyjemnych sytuacji.

Pozwólcie, że to my dziś przekażemy Wam jedną z nich. Pomimo dobroci swego serca i chęci niesienia pomocy innym, gdy odbierzecie telefon z prośbą o pomoc od wnuczka, członka rodziny, czy nawet policjanta, prosimy, zastanówcie się i przed podjęciem decyzji skonsultujcie ją z najbliższymi. Nie dajcie się oszukać!

(Biuro Prewencji KGP)