Strzelał z broni pneumatycznej do swojego ojca – to nie jedyne przestępstwo na koncie 21-latka Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj 21-letni mieszkaniec Leszna trafił do policyjnego aresztu po tym jak groził własnemu ojcu oraz strzelał do niego z broni pneumatycznej. Policjanci ustalili, że podejrzany dopuścił się także innych przestępstw kryminalnych.

W poniedziałek, 19 stycznia br. do leszczyńskiej Policji zgłosił się mieszkaniec miasta informując, że jego 21-letni syn od około dwóch tygodni grozi mu pozbawieniem życia, a w dniu zawiadomienia strzelał w jego stronę z pistoletu pneumatycznego. Policjanci ustalili, że sytuacja miała miejsce w centrum Leszna, kiedy to 21-latek oddał w stronę swojego ojca kilkanaście strzałów z broni na metalowe kulki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Po tym zgłoszeniu policjanci natychmiast podjęli kroki zmierzające do zatrzymania sprawcy. Trafił do policyjnego aresztu. W trakcie pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że zatrzymany ma także związek z kradzieżami markowych perfum w leszczyńskich drogeriach.

Po zebraniu materiału dowodowego śledczy ogłosili podejrzanemu zarzuty kierowania gróźb karalnych w stronę swojego ojca oraz narażenia go na utratę życia i zdrowia, a także dokonania kradzieży perfum o łącznej kwocie ponad 5 tysięcy złotych.

Dzisiaj podejrzany trafi do leszczyńskiej prokuratury. Grozi mu do 5 lat więzienia.