Wielomiesięczna praca zakończona mocnym uderzeniem w narkobiznes w regionie Data publikacji 21.01.2026 Ponad 65 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości około 3,5 miliona złotych nie trafi do nielegalnego obrotu. To efekt wielomiesięcznej, niezwykle intensywnej i wymagającej pracy policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach oraz Prokuratury Rejonowej w Szamotułach. Działania realizowane były przy ścisłym wsparciu funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W sprawie nadal toczy się śledztwo.

Sprawa rozpoczęła się pod koniec października ubiegłego roku i od samego początku wymagała ogromnego zaangażowania, determinacji oraz setek godzin wnikliwej pracy operacyjnej i analitycznej. Funkcjonariusze krok po kroku budowali materiał dowodowy, analizowali powiązania osobowe, sposób działania sprawców oraz kanały dystrybucji nielegalnych substancji. Skala działań i stopień ich skomplikowania pokazują, jak istotne znaczenie miała ta sprawa dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

W toku realizacji sprawy policjanci ujawnili i zabezpieczyli około 65 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. Wśród nich znajdowały się m.in. kokaina, marihuana, haszysz, tzw. kryształ 3-CMC, amfetamina oraz tabletki ecstasy. Szacowana detaliczna wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków to około 3,5 miliona złotych.

Do stycznia funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby - jedną kobietę oraz trzech mężczyzn w wieku od 22 do 31 lat. Wszyscy zatrzymani pochodzili z powiatu poznańskiego, jednak z ustaleń śledczych wynikało, że z ich udziałem nielegalne substancje trafiały również na rynek zbytu na terenie powiatu szamotulskiego, stanowiąc realne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec całej czwórki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, izolując ich od dalszej działalności przestępczej.

W ramach postępowania zastosowano również zabezpieczenie majątkowe na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych, co ma na celu zabezpieczenie wykonania przyszłych kar.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Za tego rodzaju przestępstwa polskie prawo przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo w tej sprawie jest nadal w toku. Policjanci oraz prokuratorzy prowadzą dalsze czynności procesowe i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

( KWP w Poznaniu / mw)