Akt oskarżenia w sprawie oszustwa na ponad 150 tysięcy złotych

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem osobom zamieszanym w oszustwo na szkodę jednej z sieci sklepów, którego straty przekroczyły 150 tysięcy złotych. Sprawcy wykorzystali mechanizm przesyłek kurierskich, aby wyprowadzać pieniądze z konta sklepu. Dzięki wnikliwej pracy policjantów sprawcy zostali zdemaskowani i poniosą teraz karę - nawet do 8 lat więzienia.

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, które doprowadziły do znacznych strat finansowych jedną z placówek handlowych. Prowadząca sklep i jednocześnie pracująca w nim jako kasjerka kobieta chciała zakończyć swoją działalność, jednak posiadała niespłacone zobowiązania wobec sieci. Na jednym z portali internetowych znalazła sposób pewnego oszustwa, który mogła wykorzystać w swojej sytuacji.

Proceder polegał na nadawaniu bezwartościowych przesyłek pobraniowych, które były odbierane w prowadzonym przez kobietę sklepie w Rudzie Śląskiej. Kluczową rolę w procederze odgrywała ona sama, która kwitowała odbiór paczek i opłaty za nie. Żadne pieniądze nie trafiały jednak do kasy. Z konta sklepu pieniądze przekazywane były jednak podanemu nadawcy - partnerowi kobiety i zarazem jej wspólnikowi w nielegalnym interesie. Kolejną wspólniczką organizatorki procederu była także jej znajoma, która nadawała bezwartościowe paczki.

Działalność oszustów została jednak stosunkowo szybko odkryta, choć wyłudzona w tym czasie kwota nie była mała i wyniosła ponad 150 tysięcy złotych. Gdy przedstawiciel sieci sklepów tylko zauważył nieprawidłowości finansowe oraz fizyczny brak środków w kasie fiskalnej sklepu, poinformował o podejrzeniu nielegalnych działań kasjerki.

Na początku sprawa nie była jednak tak oczywista, a mechanizm wykorzystany przez sprawców wymagał szczegółowej analizy. W wyniku działań na szeroką skalę oraz wnikliwości policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej dokładnie odtworzony został sposób wykorzystany przez oszustów. Policjanci odnaleźli i zabezpieczyli fikcyjne paczki. Dzięki temu ustalone zostały dane nadawcy ponad 30 przesyłek. Kobieta została błyskawicznie namierzona przez rudzkich stróżów prawa. Następnie policjanci zdemaskowali właścicielkę-kasjerkę oraz jej partnera.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia do sądu przeciwko całej trójce. Podejrzanym grozi kara do 8 lat więzienia.