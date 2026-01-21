Czujność i szybka reakcja policjantów uratowały zaginionego seniora Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Zaginięcia osób starszych - często zmagających się z demencją, chorobą Alzheimera czy zaburzeniami pamięci - zawsze wiążą się z ogromnym stresem dla rodzin i służb. W okresie zimowym, przy niskich temperaturach, każda godzina, a nawet minuta, może decydować o ludzkim życiu. Na szczęście ta historia zakończyła się szczęśliwie.

19 stycznia 2026 roku, około godz. 17.00, zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie 79-letniego mężczyzny, który pomimo opieki bliskich oddalił się z miejsca zamieszkania. Ze względu na schorzenia wieku podeszłego mógł nie pamiętać, jak wrócić do domu.

Policjanci natychmiast podjęli intensywne działania poszukiwawcze. Już o godz. 17.50 funkcjonariusze patrolówki z jelczańskiego komisariatu odnaleźli zaginionego na klatce schodowej jednego z wytypowanych do sprawdzenia budynków.

Senior był przytomny, jednak wyziębiony. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który udzielił mu niezbędnej pomocy.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów, sprawnej koordynacji działań i zaangażowaniu wszystkich służb nie doszło do tragedii. Ten finał pokazuje, jak ogromne znaczenie ma czas i natychmiastowe działanie.

Apelujemy do mieszkańców o szczególną czujność. Kolejne zimne dni i noce stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób starszych, samotnych i chorych. Jeśli zauważysz osobę zdezorientowaną, wyziębioną lub potrzebującą pomocy - nie przechodź obojętnie. Wystarczy jeden telefon pod numer 112, aby uruchomić pomoc.

Pamiętajmy - wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo seniorów. Regularny kontakt z bliskimi, czy np. zainteresowanie losem sąsiada, w krytycznej chwili może uratować życie. Warto również pomyśleć o wszyciu w ubranie seniora karteczki z numerem telefonu do rodziny.

Niech ta historia będzie przypomnieniem, że empatia, czujność i szybka reakcja mają ogromną moc.

Twoje zainteresowanie może komuś dać szansę na bezpieczny powrót do domu.