Poszukiwany ENĄ zatrzymany Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób świętokrzyskiej komendy zatrzymali 49-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna ukrywał się na terenie powiatu koneckiego, a poszukiwany był za przestępstwa narkotykowe popełnione na terenie Niemiec.

Europejski nakaz aresztowania wydaje się w następstwie przeprowadzenia transgranicznego postępowania sądowego, w ramach którego dochodzi do przekazania podejrzanych lub oskarżonych na potrzeby ścigania przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności bądź zastosowania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności. Takim właśnie nakazem poszukiwany był od ubiegłego roku 49-latek, zatrzymany na terenie powiatu koneckiego.

Wczoraj po południu funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach sfinalizowali sprawę mężczyzny poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. 49-latek od dłuższego czasu przebywał za zachodnią granicą i tam według ustaleń śledczych dopuszczał się przestępstw, w tym narkotykowych, za które teraz odpowie. Poszukiwany jako „bezpieczny azyl” wybrał dom w powiecie koneckim. Nie zdawał sobie chyba jednak sprawy, że to teren działań tak zwanych policyjnych łowców cieni ze świętokrzyskiej komendy.

Zatrzymany 49-latek trafi dzisiaj przed sąd, który zadecyduje o tymczasowym aresztowaniu, a kolejno o wydaniu mężczyzny stronie niemieckiej.