Termometr w domu 81-latka wskazywał tylko 1°C - pomogli mu ryccy policjanci i pracownica socjalna Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z ryckiej komendy i pracownica socjalna pomogli 81-letniemu mieszkańcowi gminy Kłoczew, który podczas mrozów miał trudności z ogrzaniem swojego domu. Funkcjonariusze zadbali o jego bezpieczeństwo, rozpalili ogień w kuchni i upewnili się, że senior ma zapewnione podstawowe warunki do życia. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i wrażliwość na potrzeby innych.

Wczoraj, podczas służby obchodowej, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Rykach uzyskał informację od pracownika socjalngo, że jeden z mieszkańców gminy Kłoczew może być narażony na wychłodzenie z powodu panujących niskich temperatur, gdyż ma trudności z samodzielnym rozpaleniem ognia w kuchni, który stanowi jedyne źródło ogrzewania jego domu.

Po dotarciu na miejsce policjanci wraz z pracownicą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie potwierdzili zgłoszenie. W domu panowała bardzo niska temperatura - termometr wskazywał zaledwie 1 stopień Celsjusza powyżej zera, a kuchnia nie była rozpalona. Na szczęście 81-letni senior, mimo trudnych warunków, czuł się dobrze i nie wymagał pomocy medycznej.

Policjanci i pracownica socjalna następnie przystąpili do udzielania pomocy. Przynieśli do domu drewno i rozpalili ogień w kuchni, przynieśli wodę ze studni oraz sprawdzili, czy mężczyzna posiada zapasy żywności.

Apelujemy do mieszkańców o reagowanie i zgłaszanie każdej sytuacji, w której istnieje podejrzenie, że ktoś może potrzebować pomocy. W okresie utrzymujących się mrozów szczególną uwagę należy zwracać na osoby starsze, samotne i schorowane – szybka reakcja może zapobiec tragedii.