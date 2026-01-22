Policjanci uratowali przymarzniętego do pobocza psa Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci uratowali życie psa, który przymarzł do pobocza drogi w Przysowach w powiecie przasnyskim. Osłabione i wychłodzone zwierzę zostało błyskawicznie uwolnione z lodu, okryte kocem termicznym i odzieżą funkcjonariuszy, nakarmione, a następnie przewiezione do weterynarza. Jak się okazało, czworonóg uciekł dzień wcześniej właścicielowi – dzięki czujności zgłaszającego i szybkiej interwencji policjantów szczęśliwie wrócił do domu.

W mroźną środę, 21 stycznia br., dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Przysowy w przydrożnym rowie leży pies. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z Komisariatu Policji w Chorzelach.

Po przyjechaniu na miejsce funkcjonariusze odnaleźli leżącego psa, który był przymarznięty do pobocza drogi i nie był w stanie się poruszać. Zwierzę było wyraźnie osłabione i wychłodzone. Policjanci od razu przystąpili do udzielania pomocy, odkuli lód, uwolnili psa, okryli go kocem termicznym oraz własną odzieżą, a następnie bezpiecznie przenieśli do radiowozu. Zwierzę zostało nakarmione i przewiezione do lekarza weterynarii, który udzielił mu niezbędnej pomocy.

Jak się okazało, dzień wcześniej pies uciekł właścicielowi, który intensywnie go poszukiwał. Dzięki szybkiej reakcji zgłaszającego oraz zdecydowanym działaniom policjantów, czworonóg bezpiecznie wrócił do stęsknionego właściciela.

Mróz i zimowa aura są szczególnie niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Policjanci przypominają, że w takich warunkach pozostawione bez pomocy zwierzęta mogą nie mieć szans na przetrwanie. Apelujemy o czujność i reagowanie na przypadki zwierząt wymagających pomocy - jeden telefon może uratować życie.