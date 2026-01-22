Zatrzymany za groźby karalne, uszkodzenie mienia i naruszenie nietykalności cielesnej Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z I Komisariatu Policji w Opolu zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o popełnienie trzech przestępstw, do których doszło na terenie dzielnicy Zaodrze w Opolu. Mężczyzna podejrzany jest o naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne i zniszczenie mienia. Napastnik zaatakował przypadkowe osoby. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

W piątek, 16 stycznia br., dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie o groźbach karalnych, które wobec zgłaszających miał kierować nieznany mężczyzna. Po chwili wpłynęło kolejne zgłoszenie o podobnie wyglądającym mężczyźnie, który zaatakował 17-latka. Natychmiast we wskazane miejsce zostały wysłane policyjne patrole. Jak ustalili policjanci, około godziny 22.00, podczas przechodzenia przez jezdnię, mężczyzna podszedł do samochodu, który zatrzymał się, aby umożliwić mu przejście. W pojeździe znajdowały się dwie osoby. 29-latek miał kierować wobec nich groźby karalne, a w pewnym momencie wyciągnąć nóż i zaczął grozić kierującemu pojazdem. W trakcie tego zdarzenia mężczyzna uszkodził również pojazd.



Kilka minut później, na jednej z pobliskich ulic, ten sam mężczyzna kopnął w plecy 17-letniego chłopca. Następnie mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia. Zarówno osoby znajdujące się w pojeździe, jak i nastolatek, nie znali wcześniej agresora.



Policjanci z I Komisariatu Policji w Opolu rozpoczęli poszukiwania za agresorem i kilka minut po północy zatrzymali go. Mężczyzna został przewieziony do jednostki Policji i osadzony w policyjnym areszcie. W trakcie czynności procesowych mężczyzna usłyszał trzy zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych, uszkodzenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej.



Za popełnione przestępstwa 29-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.