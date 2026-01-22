Policjanci ze Śródmieścia uratowali życie mężczyzny
St. sierż. Radosław Mućka, sierż. Jakub Chojnacki, sierż. Daniel Kowalski i post. Julia Piskorz z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego uratowali życie 26-latka. W interwencji, którą podjęli liczyła się każda minuta. Dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów będący w kryzysie emocjonalnym mężczyzna na czas trafił do szpitala.
Policjanci zauważyli podejrzane zachowanie mężczyzny, zanim jakikolwiek świadek zdążył poinformować o tym Policję. Dzięki temu mogli podjąć błyskawicznie i skuteczne działania.
Jak się okazało, 26-latek będący w kryzysie emocjonalnym, widniał w policyjnych systemach informatycznych jako osoba zaginiona.
Mężczyzna bardzo szybko trafił pod specjalistyczną opiekę lekarską. Ta interwencja to przykład, że każdy policjant podczas codziennej służby działa w myśl hasła „Pomagamy i chronimy”.
Pamiętajmy, że w sytuacji kryzysu warto skorzystać ze wsparcia i pomocy. Poniżej tabela z numerami pomocowymi.
(KSP)
Pliki do pobrania
-
Deskrypcja grafiki
11.79 KB