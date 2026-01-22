Policjanci ze Śródmieścia uratowali życie mężczyzny Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj St. sierż. Radosław Mućka, sierż. Jakub Chojnacki, sierż. Daniel Kowalski i post. Julia Piskorz z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego uratowali życie 26-latka. W interwencji, którą podjęli liczyła się każda minuta. Dzięki czujności i szybkiej reakcji policjantów będący w kryzysie emocjonalnym mężczyzna na czas trafił do szpitala.

Policjanci zauważyli podejrzane zachowanie mężczyzny, zanim jakikolwiek świadek zdążył poinformować o tym Policję. Dzięki temu mogli podjąć błyskawicznie i skuteczne działania.

Jak się okazało, 26-latek będący w kryzysie emocjonalnym, widniał w policyjnych systemach informatycznych jako osoba zaginiona.

Mężczyzna bardzo szybko trafił pod specjalistyczną opiekę lekarską. Ta interwencja to przykład, że każdy policjant podczas codziennej służby działa w myśl hasła „Pomagamy i chronimy”.

Pamiętajmy, że w sytuacji kryzysu warto skorzystać ze wsparcia i pomocy. Poniżej tabela z numerami pomocowymi.

( KSP )