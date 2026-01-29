Policyjni kontrterroryści w niezwykłej misji dla dzieci Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Czasem, by wywołać uśmiech dziecka, nie potrzeba wielkich słów. Wystarczy spojrzeć... w górę. Dokładnie tak było w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM, gdy za oknami szpitalnych sal wydarzyło się coś, czego młodzi pacjenci się nie spodziewali - a co na długo pozostanie w ich pamięci. W ramach akcji „Bohaterowie dla Dzieci” wysoko nad ziemią pojawili się niezwykli goście - alpinistyczni "superbohaterowie", a wśród nich policyjni kontrterroryści z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Na co dzień działają w pełnym uzbrojeniu, w sytuacjach najwyższego ryzyka. Realizują najtrudniejsze i najbardziej wymagające zadania. Tym razem ich misja miała zupełnie inny charakter - niosła uśmiech, otuchę i poczucie, że pomoc ma wiele wymiarów. Wpięci w liny, z uśmiechem zaglądali przez szpitalne okna, machali do najmłodszych pacjentów, żartowali, a podczas wizyty w salach wręczali im drobne upominki. Dla dzieci była to chwila prawdziwej magii - pełna radości, zaskoczenia i emocji, które na moment pozwoliły zapomnieć o szpitalnej codzienności.

W tej niezwykłej akcji policyjnym kontrterrorystom towarzyszyli również alpiniści z: High Five, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce, Ząbkach i Radzyminie.

Wasze zaangażowanie, profesjonalizm i otwarte serca pokazują, że służba to nie tylko mundur, procedury i akcje, ale także empatia i gotowość, by być tam, gdzie liczy się każdy uśmiech. Dzięki Wam te dni były naprawdę wyjątkowe. Sprawiliście, że świat młodych pacjentów choć na chwilę zamienił się w bajkową opowieść o odwadze i życzliwości.

W tym roku obchodzimy 50-lecie służb kontrterrorystycznych Policji.

Tekst: insp. Anna Kędzierzawska/ BKS KGP

Foto: Jacek Herok, Gazeta Policyjna / Izabela Pajdała-Kusińska Gazeta Policyjna

Film: podkom . Tomasz Lis / BKS KGP