Tymczasowy areszt dla agresywnego mężczyzny, który groził pracownikom stacji paliw Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Nawet 3 lata pozbawienia wolności może grozić 52-letniemu mieszkańcowi Legnicy, który groził pracownikom stacji paliw pozbawieniem życia. Mężczyzna został zatrzymany i tymczasowo aresztowane na 3 miesiące.

Legniccy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który nachodził pracowników jednej ze stacji paliw na terenie Legnicy. Z relacji zgłaszających wynikało, że mężczyzna zachowywał się w sposób skrajnie agresywny, wzbudzając uzasadnione obawy o życie i zdrowie obsługi. W trakcie kolejnych wizyt kierował wobec pracowników groźby, w tym groźby pozbawienia życia.

Przestraszeni pracownicy, obawiając się o własne bezpieczeństwo, zdecydowali się powiadomić Policję. Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności, a dzięki sprawnym i szybkim działaniom bardzo szybko ustalili tożsamość podejrzewanego i zatrzymali 52-letniego mieszkańca Legnicy.

Podczas zatrzymania mężczyzna był wyraźnie pobudzony i agresywny, co potwierdziło zasadność interwencji oraz obawy zgłaszających. Prokurator nie miał żądnych wątpliwości, że zebrany materiał dowodowy pozwala na przedstawienie mu zarzutów kierowania gróźb karalnych.

Wczoraj (21 stycznia) odbyło się posiedzenie aresztowe, podczas którego sąd przychylił się do wniosku prokuratora oraz Policji i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za przestępstwo gróźb karalnych mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

( KWP w Wrocławiu /aw)