Poszukiwany listem gończym zatrzymany w Mysłowicach Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 48-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Do zatrzymania doszło 15 stycznia 2026 roku na terenie Mysłowic.

15 stycznia 2026 roku policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach przeprowadzili realizację na terenie Mysłowic. W jej wyniku zatrzymali 48-letniego Dariusza W. - poszukiwanego listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Mężczyzna był poszukiwany w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Na mocy prawomocnego wyroku został skazany na karę 3 lat więzienia. W listopadzie 2025 roku policjanci z KWP w Katowicach przejęli do realizacji tę sprawę z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Policjanci, którzy zajęli się sprawą ustalili ostatecznie miejsce przebywania poszukiwanego i przeprowadzili jego zatrzymanie. Dariusz W. został przekazany wymiarowi sprawiedliwości aby odbyć zasądzoną karę.

Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach specjalizuje się w zatrzymywaniu osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Policjanci tego wydziału prowadzą sprawy dotyczące najpoważniejszych przestępstw, w tym działalności zorganizowanych grup przestępczych, przestępstw narkotykowych, brutalnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz innych czynów o wysokiej społecznej szkodliwości.

(KWP w Katowicach / mw)