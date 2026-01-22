Wracając z nocnej zmiany pomógł wychłodzonemu mężczyźnie leżącemu na poboczu drogi Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Wracając z nocnej służby, posterunkowy Krystian Piejka z komendy w Węgrowie, zauważył leżącego na poboczu drogi wychłodzonego i osłabionego mężczyznę. Natychmiast udzielił mu pomocy i wezwał zespół ratownictwa medycznego. W okresie niskich temperatur i silnego mrozu apelujemy – nie bądźmy obojętni na los osób potrzebujących pomocy. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, by uratować komuś zdrowie, a niekiedy nawet życie.

Dziś rano, 22 stycznia br., posterunkowy Krystian Piejka z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie wracał samochodem do domu po nocnej służbie. W miejscowości Rozbity Kamień, w powiecie sokołowskim, na poboczu drogi zauważył leżącego mężczyznę.



Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał auto i podbiegł do potrzebującego. Jak się okazało, mężczyzna był wychłodzony i osłabiony, choć pozostawał przytomny. Policjant okrył go kocem termicznym, zapewnił podstawowe wsparcie i niezwłocznie wezwał karetkę pogotowia ratunkowego.



Do czasu przyjazdu zespołu medycznego post. Piejka pozostawał przy mężczyźnie, monitorując jego stan i udzielając niezbędnej pomocy. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariusza możliwe było udzielenie wsparcia na czas.



W okresie niskich temperatur i silnego mrozu apelujemy - nie bądźmy obojętni na los osób potrzebujących pomocy. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, by uratować komuś zdrowie, a niekiedy nawet życie.