Uratowany pies. Dzielnicowi pomogli błąkającemu się na jezdni psu

Pies na ruchliwej jezdni stwarza poważne zagrożenie zarówno dla zwierzęcia, jak i dla kierowców. Małkińscy dzielnicowi pomogli błąkającemu się psu. Zabrali zagubionego zwierzaka do radiowozu i szybko odnaleźli właściciela.

W piątkowe południe (16 stycznia br.) dzielnicowi z Komisariatu Policji w Małkini Górnej - sierż. Mateusz Mazur i sierż. Justyna Szymczak - patrolowali teren miejscowości Glina. Na jezdni zauważyli zdezorientowanego psa, który błąkał się między jadącymi samochodami.

Obecność zwierzęcia na drodze zagrażała życiu czworonoga oraz bezpieczeństwu kierowców. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podjęli próbę pomocy. Pies ochoczo dał się zaprosić do pojazdu. Na obroży miał zawieszkę z danymi kontaktowymi właściciela.