Uratowany pies. Dzielnicowi pomogli błąkającemu się na jezdni psu
Data publikacji 22.01.2026
Pies na ruchliwej jezdni stwarza poważne zagrożenie zarówno dla zwierzęcia, jak i dla kierowców. Małkińscy dzielnicowi pomogli błąkającemu się psu. Zabrali zagubionego zwierzaka do radiowozu i szybko odnaleźli właściciela.
W piątkowe południe (16 stycznia br.) dzielnicowi z Komisariatu Policji w Małkini Górnej - sierż. Mateusz Mazur i sierż. Justyna Szymczak - patrolowali teren miejscowości Glina. Na jezdni zauważyli zdezorientowanego psa, który błąkał się między jadącymi samochodami. Obecność zwierzęcia na drodze zagrażała życiu czworonoga oraz bezpieczeństwu kierowców. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podjęli próbę pomocy. Pies ochoczo dał się zaprosić do pojazdu. Na obroży miał zawieszkę z danymi kontaktowymi właściciela.Policjanci od razu skontaktowali się z mężczyzną. Już po chwili zgłosił się on po swojego pupila.
Okazało się, że wyżeł uciekł z posesji zaledwie godzinę wcześniej. Właściciel był bardzo wdzięczny za szybką i życzliwą interwencję. Funkcjonariusze pouczyli mężczyznę, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zwierzęcia – zarówno pod względem ogrodzenia posesji, jak i stałego nadzoru podczas spacerów.
W mediach społecznościowych i lokalnych grupach codziennie pojawiają się ogłoszenia o zaginionych psach - zwierzęta uciekają przestraszone hałasem, korzystają z chwili nieuwagi opiekuna lub wydostają się przez niedostatecznie zabezpieczone ogrodzenie. Prosta zawieszka z numerem telefonu może skrócić czas poszukiwań z dni lub tygodni do zaledwie kilkunastu minut.
(KWP w Radomiu /aw)