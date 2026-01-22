Uratowany pies. Dzielnicowi pomogli błąkającemu się na jezdni psu - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Uratowany pies. Dzielnicowi pomogli błąkającemu się na jezdni psu

Data publikacji 22.01.2026
Powrót
Drukuj

Pies na ruchliwej jezdni stwarza poważne zagrożenie zarówno dla zwierzęcia, jak i dla kierowców. Małkińscy dzielnicowi pomogli błąkającemu się psu. Zabrali zagubionego zwierzaka do radiowozu i szybko odnaleźli właściciela.

W piątkowe południe (16 stycznia br.) dzielnicowi z Komisariatu Policji w Małkini Górnej - sierż. Mateusz Mazur i sierż. Justyna Szymczak - patrolowali teren miejscowości Glina. Na jezdni zauważyli zdezorientowanego psa, który błąkał się między jadącymi samochodami. Obecność zwierzęcia na drodze zagrażała życiu czworonoga oraz bezpieczeństwu kierowców. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz i podjęli próbę pomocy. Pies ochoczo dał się zaprosić do pojazdu. Na obroży miał zawieszkę z danymi kontaktowymi właściciela.Policjanci od razu skontaktowali się z mężczyzną. Już po chwili zgłosił się on po swojego pupila.
 
Okazało się, że wyżeł uciekł z posesji zaledwie godzinę wcześniej. Właściciel był bardzo wdzięczny za szybką i życzliwą interwencję. Funkcjonariusze pouczyli mężczyznę, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zwierzęcia – zarówno pod względem ogrodzenia posesji, jak i stałego nadzoru podczas spacerów.
 
W mediach społecznościowych i lokalnych grupach codziennie pojawiają się ogłoszenia o zaginionych psach - zwierzęta uciekają przestraszone hałasem, korzystają z chwili nieuwagi opiekuna lub wydostają się przez niedostatecznie zabezpieczone ogrodzenie. Prosta zawieszka z numerem telefonu może skrócić czas poszukiwań z dni lub tygodni do zaledwie kilkunastu minut.
 
(KWP w Radomiu /aw)
 

 

Powrót na górę strony