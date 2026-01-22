Wzruszające podziękowania dla policjantów, którzy uratowali życie niemowlęciu Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj "Dziękujemy z całego serca za uratowanie życia naszego dziecka...". Wczoraj do augustowskiej komendy przybyli rodzice kilkutygodniowej dziewczynki, aby osobiście podziękować funkcjonariuszom, którzy uratowali życie ich córki.

Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci trzech augustowskich funkcjonariuszy, którzy podczas pełnienia służby stanęli przed jednym z najtrudniejszych wyzwań - walką o życie sześciotygodniowej dziewczynki. Do dzielnicowego podbiegła zrozpaczona kobieta, informując, że jej córka przestała oddychać i jest sina. W tej dramatycznej sytuacji liczyły się sekundy. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się przywrócić czynności życiowe dziecka, a następnie bezpiecznie przekazać pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Dla policjantów był to niezwykle stresująca i wymagająca interwencja, ale jednocześnie kolejny dowód na to, jak ogromne znaczenie ma opanowanie oraz gotowość do działania w każdej sytuacji - nawet tej najbardziej dramatycznej, gdy waży się ludzkie życie.

W augustowskiej jednostce pojawili się rodzice uratowanego dziecka. Przyszli z córeczką na rękach, by osobiście podziękować policjantom za uratowanie jej życia. Nie zabrakło wzruszenia, uśmiechów i łez wdzięczności. W geście symbolicznej pamiątki funkcjonariusze wręczyli dziewczynce pluszowego misia - mały prezent, który ma przypominać o wielkim szczęściu i ludziach, którzy nie zawahali się pomóc.