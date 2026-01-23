Śmigłowiec policyjny pomógł odnaleźć 80-letniego mężczyznę Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki wykorzystaniu policyjnego śmigłowca w akcji poszukiwawczej 80-latek został błyskawicznie zlokalizowany. Zaginiony przebywał w terenie trudno dostępnym - był widoczny jedynie za pomocą kamery termowizyjnej. Dzielnicowi udzielili mu pomocy przedmedycznej i przekazali medykom, którzy zapewnili dalszą specjalistyczną opiekę.

Do zdarzenia doszło w środę, 21.01.br., około godz.14.00. Miechowski oficer dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, że 80-letni mieszkaniec gminy Charsznica, będący w złym stanie emocjonalnym, wyszedł z domu w nieznanym kierunku. Na miejsce błyskawicznie zostali skierowani wszyscy policjanci pełniący w pobliżu służbę, którzy rozpoczęli poszukiwanie mieszkańca powiatu miechowskiego. Funkcjonariusze przeszukiwali teren w pobliżu miejsca zamieszkania zaginionego, a także rejon wzdłuż brzegu rzeki oraz pobliskie łąki. Przeszukiwany teren był trudno dostępny, podmokły, zakrzewiony i zadrzewiony. Ponieważ śmigłowiec policyjny Bell wykonywał inne zadania w okolicy, zadecydowano o natychmiastowym jego włączeniu w akcję poszukiwawczą. Piloci rozpoczęci sektorową penetrację terenu z wykorzystaniem zespołu kamer termowizyjnych i wizyjnych. Przeszukiwano teren m.in. wzdłuż rzeki Gołczanka. O godz. 14.50 za pomocą elektronicznego systemu obserwacji lotniczej zauważono 80-latka. Poszukiwania z pokładu śmigłowca trwały 6 minut. Odnaleziona osoba znajdowała się nad brzegiem rzeki Gołczanki, w trudno dostępnym terenie (wysokie trawy, krzewy, teren podmokły, zalany przez wodę z rzeki). Jak określili piloci, nie było możliwości dostrzeżenia poszukiwanego - był widoczny jedynie za pomocą kamery termowizyjnej.

Ze względu na brak bezpiecznego miejsca do lądowania skierowano naziemne patrole Policji biorące udział w poszukiwaniach do mężczyzny. Po upewnieniu się, że poszukiwany nie potrzebuje pilnego transportu do placówki zdrowia, śmigłowiec powrócił do swoich zadań. Dzięki szybkiemu działaniu i zaangażowaniu kierownika z Posterunku Policji w Charsznicy, st. asp. Dominika Cegły oraz dzielnicowego tego samego posterunku mł.asp . Marcina Kowalskiego błyskawicznie dotarli do zaginionego mężczyzny. Policjanci natychmiast podjęli z nim rozmowę, a kolejno przenieśli go przez rzekę. Z uwagi na to, że mężczyzna był przemoczony i wyziębnięty, został przekazany zespołowi pogotowia ratunkowego i przetransportowany do szpitala.

Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach wydarzeń. Pomocą w sytuacjach kryzysowych służą również pracownicy Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01. Szczegółowe informacje na stronie stopdepresji.pl.

Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum Wsparcia dla Psób w Stanie Kryzysu Psychicznego bezpłatny telefon 800 70 22 22. Szczegółowe informacje znajduja się na stronie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym: centrumwsparcia.pl

( KWP w Krakowie / mw)