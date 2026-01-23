Dzielnicowi odnaleźli 8-latka w 20 minut Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Zdecydowana reakcja dzielnicowych zakończyła poszukiwania 8-letniego chłopca. O jego zaginięciu poinformowała zaniepokojona matka. Dziecko zostało odnalezione po niespełna 20 minutach od przyjęcia zgłoszenia.

22 stycznia 2026 roku dyżurny jednostki Policji w Brzezinach otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginięcia 8-letniego chłopca, który oddalił się z miejsca zamieszkania około godziny 17.15. Z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne, w tym temperaturę sięgającą blisko -10 stopni Celsjusza, sytuacja wymagała natychmiastowego i zdecydowanego działania. Po ogłoszeniu alarmu dla całej jednostki, zadysponowano wszystkie podległe siły, kierując funkcjonariuszy do intensywnych działań poszukiwawczych. Do akcji włączyli się między innymi doświadczeni dzielnicowi, którzy dzięki doskonałej znajomości rejonu i umiejętnościom analizy sytuacji szybko wytypowali miejsca, w których mógł przebywać chłopiec. Dziecko zostało odnalezione po niespełna 20 minutach od przyjęcia zgłoszenia. Na szczęście chłopcu nic się nie stało i nie wymagał on pomocy medycznej. Został bezpiecznie przekazany pod opiekę rodziny.

Zdarzenie to po raz kolejny pokazuje, jak kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych ma szybka decyzja dyżurnego oraz doświadczenie policjantów, szczególnie podczas poszukiwań prowadzonych w warunkach niskiej temperatury i realnego zagrożenia wychłodzeniem organizmu.

Policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby narażone wychłodzeniem oraz reagowanie na każdą sytuację, która może zagrażać życiu lub zdrowiu. Zdecydowana reakcja pomaga uratować ludzkie życie. Hasło „Pomagamy i chronimy” pozostaje aktualne – policjanci każdego dnia są gotowi nieść pomoc i zawsze pozostają otwarci na drugiego człowieka.

Policja apeluje również do wszystkich rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na swoje pociechy, na to gdzie przebywają, co robią. Zorganizujmy dzieciom czas tak by się nie nudziły. Ciekawe otaczającego świata nie zdają sobie sprawy z grożących im niebezpieczeństw.