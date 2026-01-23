Pomagamy i chronimy również po służbie - policjant uratował mężczyznę przed zamarznięciem Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Policjantem się jest, a nie bywa – tę zasadę potwierdził kryminalny z gliwickiej "jedynki", który w czasie wolnym od służby uratował życie mężczyźnie. Człowiek ten leżał na zaśnieżonym polu, gdy temperatura spadła do -12 stopni Celsjusza. Dzięki spostrzegawczości i szybkiej reakcji policjanta, pomoc nadeszła w ostatniej chwili.

Do zdarzenia doszło w minioną środę rano, (21 stycznia br.,) w okolicach Sośnicowic.Uwagę jadącego prywatnym samochodem policjanta zwróciło coś na polu, w odległości około 100 metrów od drogi. Mimo panującego mroku i trudnych warunków atmosferycznych, instynkt podpowiedział mu, że trzeba to sprawdzić.

Mundurowy natychmiast zatrzymał pojazd i ruszył w kierunku zauważonego obiektu. Jego przypuszczenia okazały się słuszne - w zaspie śnieżnej leżał mężczyzna. Był on skrajnie wyziębiony, nie miał siły wstać o własnych siłach, a kontakt z nim był znacznie utrudniony. Termometr wskazywał w tym czasie 12 stopni poniżej zera. W takich warunkach każda minuta zwłoki mogła doprowadzić do tragedii. To była walka z czasem i mrozem.

Policjant bez wahania przystąpił do działania. Udzielił mężczyźnie pierwszej pomocy, próbując go ogrzać i monitorując jego funkcje życiowe. O zdarzeniu natychmiast powiadomił służby ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki, mundurowy dbał o to, by mężczyzna nie stracił przytomności.

Ratownicy medyczni, którzy dotarli na miejsce, zabrali wychłodzonego mężczyznę do szpitala. Jak potwierdzili lekarze, znajdował się on w stanie głębokiej hipotermii i gdyby nie interwencja policjanta, prawdopodobnie nie przeżyłby tej nocy.

Nie bądźmy obojętni!

Postawa naszego kolegi jest dowodem na to, że rota policyjnego ślubowania obowiązuje zawsze.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich:

Zwracajmy uwagę na osoby narażone na wychłodzenie: bezdomnych, starszych, samotnych czy osoby pod wpływem alkoholu.

Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, kto leży na ławce, przystanku czy na ziemi.

Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112. Twoja reakcja może uratować czyjeś życie.

Pamiętajmy, że przy tak niskich temperaturach ludzki organizm wychładza się bardzo szybko. Nie bójmy się reagować - wczoraj zrobił to policjant po służbie, jutro życie drugiemu człowiekowi możesz uratować Ty.