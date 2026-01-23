Pomoc policjantów potrzebującemu 61-latkowi. Szybka reakcja dzielnicowych Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi z komisariatu w Pruchniku udzielili pomocy samotnemu 61-latkowi. Mężczyzna z powodu problemów zdrowotnych nie był w stanie samodzielnie przynieść opału ani zrobić zakupów. Policjanci sprawdzili warunki w jakich przebywa mężczyzna, a następnie przynieśli mu drewno opałowe. Zakupili także podstawowe artykuły spożywcze, zapewniając mu doraźne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

We wtorek dzielnicowi z komisariatu w Pruchniku, w ramach realizacji działań w związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami, odwiedzili samotnie zamieszkującego mężczyznę. Policjanci sprawdzali warunki, w jakich przebywa 61-latek.

Senior poinformował mundurowych, że posiada opał, jednak z powodu problemów z poruszaniem się, nie jest w stanie przynieść drewna do domu. Obawiał się również wychodzenia na zewnątrz, ponieważ bał się upadku, który mógłby poważnie zagrozić jego zdrowiu.

Policjanci widząc jego sytuację, natychmiast podjęli działania, kierując się nie tylko obowiązkiem służbowym, ale przede wszystkim zwykłą ludzką empatią. Przynieśli drewno opałowe do domu, umożliwiając ogrzanie pomieszczeń. Następnie zakupili w pobliskim sklepie podstawowe artykuły spożywcze, zapewniając seniorowi niezbędne wsparcie na najbliższy czas.

Dla potrzebującego 61-latka była to nie tylko realna pomoc, ale także sygnał, że nie jest pozostawiony sam sobie. Dla policjantów była to kolejna sytuacja, w której służba oznacza coś więcej niż reagowanie na wykroczenia i przestępstwa - oznacza troskę o drugiego człowieka.

Policjanci przypominają, ze w okresie niskich temperatur szczególną uwagę należy zwracać na osoby starsze i samotne, a każda przekazana informacja na numer alarmowy 112 może pomóc zapobiec zagrożeniu zdrowia lub życia.