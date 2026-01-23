„Nawet z narażaniem życia”- funkcjonariusze ewakuowali 24 osoby z zadymionego budynku Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Szybka i sprawna reakcja funkcjonariuszy Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie uratowała życie mieszkańcom kamienicy wielorodzinnej, w której w jednym z mieszkań doszło do pożaru. Dzięki przeprowadzonej przez nich ewakuacji podczas zdarzenia nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze wyprowadzili z kamienicy 24 osoby.

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek (21.01/22.01.2026 r.). Policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze w jednym z mieszkań w kamienicy wielorodzinnej w Łobzie. Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze Zespołu Patrolowo- Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Łobzie.

Po przyjeździe na miejsce policjanci zauważyli, że pożar objął jedno z mieszkań na parterze kamienicy, z którego okna mężczyzna woła o pomoc. Duże zadymienie i wysoka temperatura były zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców kamienicy. Drzwi do mieszkania były zabezpieczone. Policjanci - sierż. szt. Mateusz Piszczygłowa oraz st. post. Andrzej Zarośliński pokonali ogrodzenie i wyciągnęli mężczyznę przez okno z zadymionego mieszkania, w którym rozprzestrzeniał się ogień.

Następnie w trakcie działań gaśniczych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie oraz strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach, policjanci udali się do pozostałych mieszkań, których domownicy z uwagi na porę nocną spali. Sierż. szt. Mateusz Piszczygłowa oraz st. post. Andrzej Zarośliński pomimo duszącego dymu oraz ograniczonej widoczności, ewakuowali na zewnątrz wszystkich mieszkańców znajdujących się w kamienicy w trakcie pożaru. Funkcjonariusze wyprowadzili z budynku 24 osoby, w tym 5 dzieci. Następnie obecni na miejscu funkcjonariusze Policji, Straży oraz ratownicy medyczni, zapewnili ewakuowanym mieszkańcom komfort cieplny, poprzez możliwość schronienia w pojazdach służbowych. Ponadto przybyły na miejsce Naczelnik Ruchu Drogowego w Łobzie asp. szt. Adam Gruza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łobzie, zorganizowali miejsce w budynku Urzędu, gdzie mieszkańcy mogli możliwość się ogrzać oraz odpocząć.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji przybyłych na miejsce pożaru policjantów i współdziałaniu z funkcjonariuszami Straży Pożarnej oraz ratownikami medycznymi, żaden z mieszkańców budynku nie odniósł obrażeń.

Sierż. szt. Mateusz Piszczygłowa oraz st. post. Andrzej Zarośliński nie wahając się ani chwili narażając własne życie ratowali innych, tym samym dając świadectwo służby i oddania społeczeństwu. Ich postawa zasługuje na najwyższy szacunek i słowa szczerej wdzięczności. Ta sytuacja potwierdza, że słowa roty ślubowania „nawet z narażeniem życia” są głównym hasłem, którym kierują się policjanci w trakcie codziennej służby.

( KWP w Szczecinie / mw)