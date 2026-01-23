Trwa kampania INTERPOLU „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach” Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Podlascy policjanci włączyli się w międzynarodową kampanię Interpolu „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach”. Od początku inicjatywy pomnik przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, upamiętniający poległych funkcjonariuszy, został podświetlony na niebiesko. Ten wyjątkowy gest jest symbolem pamięci oraz wdzięczności za Ich oddaną i ofiarną służbę. Pamięć o Tych, którzy wypełnili do końca rotę policyjnego ślubowania, nigdy nie zgaśnie.

Trwa kampania Interpolu „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach”. Została ona zapoczątkowana 7 września 2025 roku w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Poległych Funkcjonariuszach Organów Ścigania. Inicjatywa ta jest wyrazem wspólnej pamięci, solidarności i szacunku wobec tych, którzy zapłacili za bezpieczeństwo innych najwyższą cenę. Jest to również doskonały moment, aby zwrócić uwagę na zagrożenia i wyzwania z jakimi codziennie mierzą się policjanci.

Od 7 stycznia 2026 roku poszczególne państwa rozpoczęły dwumiesięczną kampanię prowadzoną równolegle z działaniami Interpolu na szczeblu globalnym. Zwieńczeniem tej inicjatywy będzie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Policjantach, który został ustanowiony przez Interpol 7 marca. Tego dnia, na całym świecie, charakterystyczne budowle zostaną podświetlone na niebiesko, a najwyżsi rangą urzędnicy uczczą minutą ciszy pamięć poległych funkcjonariuszy. Dzięki tym wspólnym działaniom policjanci na całym świecie stworzą potężny i spójny hołd dla tych, którzy oddali swoje życie w służbie innym.

W tej wyjątkowej inicjatywie Interpolu nie mogło zabraknąć podlaskich policjantów, którzy od lat pielęgnują pamięć o poległych funkcjonariuszach. Już od pierwszego dnia kampanii tablica w hołdzie policjantom poległym i zamordowanym w obronie wolności i suwerenności ojczyzny, która znajduje się przed budynkiem Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, została podświetlona na niebiesko. Ten wymowny gest jest nie tylko symbolem pamięci, ale również wdzięczności za ich oddaną i ofiarną służbę. Podczas pierwszego w tym roku, uroczystego ślubowania, hołd poległym policjantom oddali również nowo przyjęci funkcjonariusze podlaskiego garnizonu Policji. Podczas uroczystej zbiórki wspólnie z najbliższymi i zaproszonymi gośćmi, uczcili Ich pamięć symboliczną minutą ciszy.

Pamięć o Tych, którzy w służbie złożyli najwyższą ofiarę, jest niezwykle istotna i powinna trwać nieustannie. Cześć pamięci Tych, którzy wypełnili do końca rotę policyjnego ślubowania.

#PamiętamyOPoległychFunkcjonariuszach

#RememberingFallenOfficers