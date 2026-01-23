O krok od tragedii. Policjanci uratowali 65-latkę Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci podczas panujących mrozów nie tylko dbają o porządek publiczny, ale także realnie troszczą się o ludzkie życie. Swoją wzorową postawę udowodnili mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Podczas patrolowania ulic Koszalina pomogli 65-letniej kobiecie, która z powodu wychłodzenia znajdowała się w stanie silnej hipotermii. Każdy policjant doskonale wie, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta.

„Pomagamy i chronimy” w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności. Tym razem udowodnili to policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Podczas patrolowania ulic Koszalina mundurowi zauważyli w miejscu mało uczęszczanym leżącą na ziemi kobietę. Natychmiast zareagowali sprawdzając jej stan zdrowia. Niestety, z powodu wyziębienia organizmu kontakt z 65-latką był bardzo utrudniony. Seniorka znajdowała się w stanie silnej hipotermii.

Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił kobiecie pomocy. Udało się uniknąć tragedii.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak ogromne znaczenie ma policyjna czujność i wrażliwość na los drugiego człowieka. W zimowych warunkach każda minuta ma znaczenie, a jeden sygnał lub szybka decyzja mogą uratować życie.

Policja apeluje do wszystkich mieszkańców o reagowanie na sytuacje, w których ktoś może potrzebować pomocy.

Nie bądźmy obojętni – wspólnie możemy zapobiec tragediom!