Wadowiccy policjanci odnaleźli 12-latkę, która boso wybiegła z domu i uciekła do lasu Data publikacji 23.01.2026

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach udało się odnaleźć 12-letnią dziewczynkę, która oddaliła się z miejsca zamieszkania. Wychłodzone i bose dziecko zostało odnalezione w lesie przez dzielnicowych i przekazane pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 22 stycznia br., Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach została powiadomiona o oddaleniu się z miejsca zamieszkania 12-latki, która według przekazanych informacji, znajdowała się w kryzysie emocjonalnym. W związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia dziecka, (12-latka była ubrana nieadekwatnie do warunków atmosferycznych) wadowiccy policjanci podjęli natychmiastowe działania.

Do poszukiwań skierowano wszystkich policjantów będących w służbie, również z jednostek podległych. Na miejsce skierowano także przewodnika z psem tropiącym oraz operatora drona. Policjanci intyensywnie patrolowali pobliski teren, koncentrując się na obszarze leśnym wskazanym w zgłoszeniu.

Funkcjonariusze wykorzystując doskonałą znajomość topografii terenu, wynikającą z codziennej służby dzielnicowych w tym rejonie bardzo szybko odnaleźli zaginioną na terenie lasu. Dziecko było w koszulce z krótkim rękawem i bez obuwia, wyraźnie wychłodzone, a kontakt z nim był utrudniony. Policjanci niezwłocznie udzielili dziewczynce pomocy, użyczyli własne kurtki, a następnie wynieśli dziewczynkę z terenu leśnego.

Po dotarciu do radiowozu mundurowi otoczyli dziecko opieką i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu karetki funkcjonariusze monitorowali jej stan i zapewniali poczucie bezpieczeństwa. Następnie 12-latka została przewieziona do szpitala, gdzie objęto ją opieką medyczną.

Dzięki szybkiej reakcji służb, sprawnej koordynacji działań oraz zaangażowaniu policjantów, a w szczególności dzielnicowych, udało się zapobiec tragedii. To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest natychmiastowa reakcja na zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży znajdujących się w kryzysie emocjonalnym.