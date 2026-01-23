Niezwykła licytacja Komendanta Głównego Policji Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Zapraszamy do udziału w licytacji przygotowanej specjalnie przez Komendanta Głównego Policji z okazji 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odkryj wyjątkowy wymiar służby w Policji - wylicytuj niepowtarzalny zestaw: czapkę generalską i niezwykły voucher.

W tegorocznej aukcji czeka na Ciebie oryginalna czapka generalska - element umundurowania, który z pewnością będzie prawdziwą perełką w każdej kolekcji oraz unikatowy voucher na zwiedzanie bazy Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. To niezwykle rzadka okazja, szczególnie w roku jubileuszowym 95-lecia Lotnictwa Policji, by zajrzeć „od kuchni” do świata policyjnego lotnictwa, poznać kulisy służby lotników Policji oraz zobaczyć z bliska nowoczesne śmigłowce policyjne.

Co czeka na zwycięzcę?

zwiedzanie bazy Zarządu Lotnictwa Policji;

możliwość zobaczenia z bliska policyjnych śmigłowców typu S-70i Black Hawk czy Bell-407GXi ;

; poznanie kulis pracy policyjnych lotników;

wejście do strefy na co dzień niedostępnej dla odwiedzających;

wyjątkowa atmosfera miejsca, w którym każdy start to misja, a każdy lot to służba.

Jeśli fascynuje Cię lotnictwo, interesuje Cię służba policjantów w powietrzu lub po prostu chcesz przeżyć coś wyjątkowego - ta licytacja jest dla Ciebie. Spełnij swoje marzenie i jednocześnie wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

SIEMA!

Uwaga: Voucher obejmuje wyłącznie zwiedzanie na ziemi, bez możliwości lotu śmigłowcem.

Termin realizacji: do 31.12.2026 - do indywidualnego ustalenia

Miejsce: Zarząd Lotnictwa Policji - Lotnisko Warszawa-Babice (Bemowo).

Liczba uczestników: 2 osoby (zwycięzca i 1 osoba towarzysząca)

Weryfikacja bezpieczeństwa: wygrywający prześle imiona, nazwiska i numery PESEL obu uczestników na podany mail w celu weryfikacji uczestników wydarzenia. Komenda Główna Policji zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji vouchera w przypadku negatywnej weryfikacji.

Dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji (w tym dojazd na miejsce, nocleg itp.) pokrywa zwycięzca.

Link do licytacji: Oryginalna czapka generalska oraz wizyta w bazie Lotnictwa Policji