Niezwykła licytacja Komendanta Głównego Policji - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Niezwykła licytacja Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 23.01.2026
Zapraszamy do udziału w licytacji przygotowanej specjalnie przez Komendanta Głównego Policji z okazji 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odkryj wyjątkowy wymiar służby w Policji - wylicytuj niepowtarzalny zestaw: czapkę generalską i niezwykły voucher.

W tegorocznej aukcji czeka na Ciebie oryginalna czapka generalska - element umundurowania, który z pewnością będzie prawdziwą perełką w każdej kolekcji oraz unikatowy voucher na zwiedzanie bazy Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP. To niezwykle rzadka okazja, szczególnie w roku jubileuszowym 95-lecia Lotnictwa Policji, by zajrzeć „od kuchni” do świata policyjnego lotnictwa, poznać kulisy służby lotników Policji oraz zobaczyć z bliska nowoczesne śmigłowce policyjne.

Czapka generalska wystawiona na licytację.

Co czeka na zwycięzcę?

  • zwiedzanie bazy Zarządu Lotnictwa Policji;
  • możliwość zobaczenia z bliska policyjnych śmigłowców typu S-70i Black Hawk czy Bell-407GXi;
  • poznanie kulis pracy policyjnych lotników;
  • wejście do strefy na co dzień niedostępnej dla odwiedzających;
  • wyjątkowa atmosfera miejsca, w którym każdy start to misja, a każdy lot to służba. 

Jeśli fascynuje Cię lotnictwo, interesuje Cię służba policjantów w powietrzu lub po prostu chcesz przeżyć coś wyjątkowego - ta licytacja jest dla Ciebie. Spełnij swoje marzenie i jednocześnie wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

SIEMA!

Uwaga: Voucher obejmuje wyłącznie zwiedzanie na ziemi, bez możliwości lotu śmigłowcem.

Termin realizacji: do 31.12.2026 - do indywidualnego ustalenia

Miejsce: Zarząd Lotnictwa Policji - Lotnisko Warszawa-Babice (Bemowo).

Liczba uczestników: 2 osoby (zwycięzca i 1 osoba towarzysząca)

Weryfikacja bezpieczeństwa: wygrywający prześle imiona, nazwiska i numery PESEL obu uczestników na podany mail w celu weryfikacji uczestników wydarzenia. Komenda Główna Policji zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji vouchera w przypadku negatywnej weryfikacji.

Dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji (w tym dojazd na miejsce, nocleg itp.) pokrywa zwycięzca.

 

Link do licytacji: Oryginalna czapka generalska oraz wizyta w bazie Lotnictwa Policji

 

Voucher, pierwsza strona.

Voucher, druga strona.

Pliki do pobrania

