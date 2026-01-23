Kolejna realizacja małopolskich policjantów wymierzona w przemyt maszyn budowalnych Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Małopolscy policjanci działając na Podhalu zabezpieczyli kolejne maszyny budowalne pochodzące z kradzieży. Wartość sprzętu to blisko 300 tysięcy złotych.

Do kolejnych działań policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji, nadzorowanych przez Prokuraturę Rejonową Kraków Prądnik Biały, doszło w ubiegły wtorek, 20 stycznia br. W działania zaangażowani byli również funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Laboratorium Kryminalistycznego, Wydziału dw. z Korupcją i dw. z Przestępczością Gospodarczą, a także Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy, na terenie Podhala od godzin rannych sprawdzało wytypowane adresy firm, gdzie według ustaleń pracujących nad sprawą śledczych, mógł znajdować się sprzęt budowlany. Skoordynowane działania zakończyły się zabezpieczeniem czterech profesjonalnych i drogich maszyn, tj. koparki, ładowarki teleskopowej, zagęszczarki, a także elektronarzędzi. Ponadto policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy oraz dokumentację, która może stanowić istotny materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Zabezpieczony przez policjantów sprzęt będzie sprawdzany przez biegłych z zakresu mechanoskopii, pod kątem przerobienia znaków identyfikacyjnych. Jego wartość to blisko 300 tysięcy złotych.

O toczącym się postępowaniu i realizacjach Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie pisaliśmy wcześniej:

Sprawa dotyczy zorganizowanegoo procederu przemytu, paserstwa oraz nielegalnego obrotu maszynami budowalnymi pochodzącymi z kradzieży dokonanych na terenie Państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.

(KWP w Krakowie / mw)