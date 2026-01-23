Nietrzeźwy i „na zakazie” potrącił kobietę idącą poboczem Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj W gminie Gromadka, w powiecie bolesławieckim, kierowca samochodu osobowego potrącił kobietę idącą poboczem. Okazało się, że mężczyzna prowadził samochód, mimo sądowego zakazu kierowania. W chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Na terenie gminy Gromadka doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem potrącił kobietę, która poruszała się poboczem drogi. Jak ustalili policjanci z Bolesławca, sprawca zdarzenia prowadził pojazd, mimo sądowego zakazu kierowania pojazdami od 2024 r. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

Prokurator zastosował wobec 35-letniego mieszkańca powiatu dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd. Na szczęście kobieta doznała niegroźnych obrażeń ciała, ale sytuacja mogła zakończyć się tragicznie.

Nietrzeźwi kierowcy są największym zagrożeniem na drodze. Alkohol spowalnia proces myślenia, zaburza percepcję wzrokową, wydłuża czas reakcji kierowcy, zaburza też koordynację ruchową.

Piłeś - nie jedź! Widzisz kogoś, kto zamierza prowadzić samochód wcześniej spożywając alkohol - reaguj! W grę wchodzi to, co najcenniejsze - życie!