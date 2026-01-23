Sukces kryminalnych w walce z handlarzami narkotyków w Gdyni Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zatrzymali mężczyznę, który przygotowywał się do sprzedaży substancji psychotropowych. Dzięki akcji funkcjonariuszy, na ulicę nie trafi jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków – heroina.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej namierzyli dilera. Do zatrzymania doszło we wtorek 20 stycznia br. w mieszkaniu mężczyzny w centrum Gdyni. Przygotowywał on do wprowadzenia na rynek heroinę. Zatrzymany 43-latek był zupełnie zaskoczony wizytą policjantów. Funkcjonariusze natychmiast znaleźli zawiniątka folii aluminiowej z brązowym proszkiem. Przeprowadzone badania wykazały, że jest to heroina. Znaleziona ilość pozwalała na przygotowanie 133 porcji tego narkotyku. Zabezpieczono także dilerowi elektroniczną wagę. W akcji zaprocentowało zaangażowanie i profesjonalizm funkcjonariuszy.

Mężczyzna po przewiezieniu do jednostki Policji usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających w postaci heroiny, celem wprowadzenia ich do obrotu. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz do 12 lat więzienia, a jego dalszych losach zadecyduje sąd.