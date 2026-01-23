Policjanci z Komisariatu Policji w Boguszowicach pomogli 76-letniej seniorce Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Każdego dnia policjanci pomagają i służą mieszkańcom, dbając o ich bezpieczeństwo. Tym razem mundurowi z Komisariatu Policji w Boguszowicach pomogli 76-letniej kobiecie, która zadławiła się jedzeniem i nie mogła oddychać. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, mieszkanka Rybnika szybko otrzymała fachową pomoc.

Podczas patrolowania ulic miasta, do policjantów z Komisariatu Policji w Boguszowicach, z domu jednorodzinnego wybiegła kobieta, która potrzebowała pomocy. Z relacji rybniczanki wynikało, że jej babcia zadławiła się jedzeniem i nie może oddychać. Mundurowi natychmiast udzieli seniorce pierwszej pomocy i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Dzięki szybkiej reakcji policjantów, mieszkanka Rybnika szybko otrzymała fachową pomoc. Jej życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Motto polskiej Policji „Pomagamy i chronimy” doskonale oddaje jej misję oraz codzienne obowiązki funkcjonariuszy. Kierując się tym hasłem, policjanci niosą pomoc potrzebującym i dbają o bezpieczeństwo obywateli. Towarzyszy im ono zarówno podczas interwencji, jak i w rutynowej służbie, podkreślając ich zaangażowanie, odpowiedzialność i troskę o drugiego człowieka.