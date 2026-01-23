Nowoczesny dron ze skanerem 3D Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach otrzymali kolejny, nowoczesny sprzęt, dzięki któremu wykonujemy następny krok w kierunku cyfryzacji działań Policji. Wspomniane narzędzie to bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w tzw. laserowy skaner 3D, umożliwiający rejestrację miejsca zdarzenia z najwyższą precyzją. Dziś policjanci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu specjalistycznego oprogramowania, niezbędnego do przeprowadzenia czynności procesowych.

Dziś na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego świętokrzyskiego garnizonu oraz m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jacek Cholewa oraz nadkom. Andrzej Piotrowicz - Zastępca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego. Podczas szkolenia zaprezentowano szeroki zakres możliwości wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w tzw. laserowy skaner 3D oraz dokładnie zostało omówione dedykowane, specjalistyczne oprogramowanie.

Laserowy skaner 3D tworzący całość z bezzałogowym statkiem powietrznym, który może pracować w trudnych warunkach atmosferycznych, umożliwia rejestrację miejsca zdarzenia z najwyższą precyzją. Uchwycenie milionów punktów tworzących trójwymiarowy model pozwala na dokładną rekonstrukcję przestrzeni w terenie otwartym w przypadku wystąpienia rozległego wypadku drogowego, katastrofy budowlanej czy pożaru wielkopowierzchniowego. Nowoczesna technologia daje funkcjonariuszom możliwość wielokrotnego, wirtualnego powrotu do zdarzenia oraz przeprowadzania szczegółowych analiz.

Zakup i wdrożenie zaawansowanego systemu to kolejny dowód konsekwentnej modernizacji świętokrzyskiej Policji i jej dążenia do najwyższych światowych standardów w dziedzinie kryminalistyki. Należy przypomnieć, iż zakup opisywanego narzędzia był możliwy dzięki wsparciu finansowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 138 tysięcy złotych.