Złodziej kradł whisky nie wiedząc, że obserwuje go policjant

Data publikacji 23.01.2026 Wszedł po dwie butelki alkoholu planując, że je ukradnie. Rozglądał się, wybierał, chował pod kurtką ale… nie wiedział, że ma go na oku będący poza służbą starszy posterunkowy Patryk Nowicki. Gdy 20-latek nonszalanckim krokiem z dwiema butelkami w rękach przekroczył próg marketu, nasz policjant natychmiast za nim pobiegł. Dzięki jego szybkiej i zdecydowanej reakcji zaskoczony złodziej został zatrzymany i ukarany.

Będący na zakupach z rodziną starszy posterunkowy Patryk Nowicki zauważył 20-latka znanego mu z wcześniejszych interwencji. Na co dzień pełniący służbę w patrolu policjant zaczął obserwować mężczyznę. Ten przez chwilę na dziale z alkoholami nerwowo się rozglądał czy nikt go nie widzi, po czym wziął w ręce dwie butelki whisky i kroczył ku wyjściu bez zamiaru zapłacenia.

Gdy tylko wyszedł z marketu policjant natychmiast za nim pobiegł. Zareagowała i wybiegła za złodziejem również pracownica ochrony. Jak widać na nagraniu - zaskoczony mężczyzna już po chwili był w rękach naszego funkcjonariusza. Patrol, który przyjechał na miejsce ukarał sprawcę mandatem w wysokości 500 zł, a towar w nienaruszonym stanie wrócił na półkę.

Skuteczna i zdecydowana reakcja bytowskiego policjanta pokazuje, że nasi funkcjonariusze nigdy nie są obojętni, gdy widzą łamanie prawa i bez wahania podejmują działają nawet w czasie wolnym.

( KWP w Gdańsku / mw)