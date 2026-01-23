Policjanci zatrzymali mężczyznę, który usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa 13-latki Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj 15 stycznia br. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec 41-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 13-latki i kradzież laptopa jej siostry. Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.

8 stycznia br. około godziny 1.50 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odebrał zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło w jednej z kamienic na terenie Grzegórzek. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol z Komisariatu Policji II w Krakowie. Policjanci pojechali pod wskazany adres, gdzie zastali matkę i jej dwie nastoletnie córki, które opowiedziały im o tym, co chwilę wcześniej wydarzyło się w mieszkaniu. Jak się okazało, około godz. 1.30 starszą z dziewczyn zaniepokoiły jakieś odgłosy dochodzące z klatki schodowej. Następnie usłyszała, że ktoś wszedł do niezamkniętego mieszkania, skierował się do jej pokoju, gdzie przeglądał zawartość torebki, zabrał leżącego na łóżku laptopa i wyszedł na zewnątrz. 17-latka pobiegła obudzić śpiącą mamę, której opowiedziała o tym co udało jej się dojrzeć i usłyszeć. Po chwili nieznajomy ponownie pojawił się w mieszkaniu, tym razem kierując się do pokoju jej 13-letniej siostry. Intruz chwycił śpiącą dziewczynkę za szyję i uderzył w twarz po czym spłoszony jej krzykiem i krzykiem pozostałych dwóch kobiet uciekł z mieszkania. Wtedy mama dziewczynek zaalarmowała o zdarzeniu służby. Przybyła na miejsce załoga pogotowia ratunkowego zbadała 13-latkę, która odniosła powierzchowne obrażenia.

Policjanci ustalili rysopis mężczyzny, sprawdzili okoliczne budynki i ulice, ale nigdzie go nie ujawnili. Śledczy z „dwójki” zebrali szereg informacji, które doprowadziły ich do potencjalnego sprawcy. 12 stycznia br. przy jednym z parkingów w rejonie Górki Narodowej 41-latek został zatrzymany. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży oraz usiłowania zabójstwa.

15 stycznia br. sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód i zastosował wobec 41-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za kradzież i usiłowanie zabójstwa mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto 41-latek działał w warunkach recydywy.

Apelujemy i przypominamy, aby w trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pozostałych lokatorów bezwzględnie zamykać drzwi naszych mieszkań i domów. Przekręcając klucz w zamku lub ryglując drzwi znacznie minimalizujemy ryzyko wpuszczenia do naszej przestrzeni prywatnej nieproszonych gości. Jest to szczególnie istotne zarówno kiedy opuszczamy domy czy mieszkania na dłużej jak również, kiedy pozostajemy w środku.