Wyjątkowa aukcja dla WOŚP – Dzień otwarty służby kontrterrorystycznej z okazji 50-lecia jednostki BOA Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj W ramach wsparcia 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na aukcję charytatywną trafia niezwykła i unikatowa nagroda – „Dzień otwarty służby kontrterrorystycznej na 50-lecie jednostki BOA”. To niepowtarzalna okazja, by z bliska poznać elitarną służbę, jej wyposażenie, metody działania oraz ludzi stojących na straży bezpieczeństwa.

Zwycięzca licytacji spędzi dzień w towarzystwie funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", biorąc udział w specjalnie przygotowanym programie, który obejmuje:

- indywidualny pokaz sprzętu, uzbrojenia i pojazdów wykorzystywanych przez operatorów BOA, w tym m.in. śmigłowca typu Black Hawk oraz najnowszej wersji lekkiego transportera opancerzonego typu „TUR”;

- szkolenie z zakresu medycyny pola walki, prowadzone przez policjantów Sekcji Zabezpieczenia Medycznego Wydziału Szkoleniowo-Bojowego BOA, obejmujące podstawy udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych;

- spersonalizowane zajęcia z profilaktyki antyterrorystycznej, poświęcone zasadom zachowania się w przypadku zagrożeń takich jak aktywny strzelec czy sytuacja zakładnicza, realizowane przez funkcjonariuszy Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego BOA;

- pamiątkowy, unikalny imienny ryngraf, emitowany z okazji 50. rocznicy utworzenia jednostki, stanowiący symbol uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Aukcja stanowi nie tylko możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia i wiedzy, ale przede wszystkim realne wsparcie celu 34. Finału WOŚP – pomocy potrzebującym i ratowania zdrowia oraz życia.

Link do aukcji: Dzień otwarty służby kontrterrorystycznej na 50-lecie jednostki BOA