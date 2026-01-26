Brutalny atak nad stawem. Trzymiesięczny areszt dla zatrzymanego Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej i skoordynowanej pracy kryminalnych oraz policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego Komendy Powiatowej Policji w Oławie i Komisariatu Policji w Jelczu Laskowicach, już kilka godzin po brutalnym ataku zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa. Decyzją sądu zatrzymany 40-latek trafił na trzy miesiące do aresztu.

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek, 20 stycznia br., około godziny 22:20, w rejonie jelczańskiego stawu. Oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie z licznymi i poważnymi obrażeniami głowy, szyi oraz tułowia. Rannego mężczyznę znalazła jego partnerka. Na miejsce natychmiast skierowano patrole Policji oraz służby ratunkowe. Funkcjonariusze udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu, zabezpieczyli teren oraz rozpoczęli czynności procesowe.

Z ustaleń policjantów wynika, że 51-letni pokrzywdzony spotkał się nad jelczańskim stawem z innym mężczyzną, aby wyjaśnić nieporozumienia. Spotkanie szybko przerodziło się w sprzeczkę, która zakończyła się brutalnym atakiem. Sprawca użył młotka ciesielskiego, zadając ofierze serię uderzeń – najpierw w głowę, a następnie w okolice szyi i klatki piersiowej. Po zdarzeniu sprawca uciekł, a ranny 51-latek zdołał wrócić do miejsca zamieszkania.

Pokrzywdzony doznał ran głowy oraz ran kłutych w obrębie klatki piersiowej i szyi, które wymagały pilnej interwencji chirurgicznego oraz hospitalizacji. Charakter i umiejscowienie obrażeń jednoznacznie wskazywały na bezpośrednie zagrożenie dla jego życia.

Kryminalni oraz funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy prowadzili intensywne czynności operacyjne, polegające m.in. na zabezpieczaniu śladów, analizie zebranych informacji oraz odtwarzaniu przebiegu zdarzenia. Skrupulatna i dynamiczna praca policjantów pozwoliła na szybkie wytypowanie sprawcy, który już po kilku godzinach od zdarzenia został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Zgromadzony materiał dowodowy umożliwił przedstawienie 40-letniemu mężczyźnie zarzutu usiłowania zabójstwa - jednego z najcięższych przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności nie krótszą niż 8 lat, karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywociem.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury.

Przypominamy, że przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu spotykają się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją organów ścigania.

(KWP we Wrocławiu /aw)