Kryminalni z Tarnobrzega odzyskali blisko 130 tys. zł wyłudzone metodą „na policjanta” Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj 90-letni mieszkaniec Tarnobrzega ofiarą oszustów. Mężczyzna, chcąc pomóc bliskiemu krewnemu, który rzekomo spowodował wypadek i potrzebował pilnie pieniędzy, przekazał blisko 130 tysięcy złotych. Dzięki skutecznym działaniom policjanci odzyskali wyłudzoną gotówkę i zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w tym przestępczym procederze. 33-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. Sprawą 14-latka, który odbierał pieniądze, zajmie się sąd rodzinny. Oszustwa popełniane metodą m.in. „na policjanta” charakteryzują się bezwzględnym i wyrachowanym sposobem działania przestępców.

Policjanci z Tarnobrzega pracowali nad sprawą oszustwa. Jak ustalili, z 90-latkiem, telefonicznie, skontaktował się fałszywy „policjant”. Przekazał mu, że jego bliski krewny spowodował wypadek drogowy i aby uniknąć odpowiedzialności, niezwłocznie musi przekazać pieniądze, które trafią do osoby poszkodowanej. Oszust przekonał mężczyznę do przekazania gotówki. Pokrzywdzony chcąc pomóc osobie najbliższej i uchronić ją przed konsekwencjami, przekazał blisko 130 tysięcy złotych osobie, która zgłosiła się po ich odbiór.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wytypowali sprawców. Podejrzewali, że związek z tym oszustwem mogą mieć trzy osoby - 33-letnia kobieta, 34-letni mężczyzna i 14-latek.

W minionym tygodniu cała trójka została zatrzymana. Kobieta i mężczyzna trafili do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, natomiast nastolatek został umieszczony w ośrodku wychowawczym.

Kryminalni odzyskali całość wyłudzonej gotówki.

Zatrzymani usłyszeli zarzut oszustwa oraz fikcyjnego podawania się za funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 34-latek odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo sądowego zakazu. Podejrzani w swoich wyjaśnieniach przyznali się do zarzucanych im czynów.

Na wniosek śledczych wobec kobiety i mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawą nastolatka zajmie się sąd rodzinny.

Zgodnie z kodeksem karnym za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszuści wciąż wykorzystują różne metody, aby wyłudzić od seniorów oszczędności życia. Apelujemy do osób starszych o zachowanie ostrożności i nieuleganie presji telefonicznych rozmówców podających się za członków rodziny lub funkcjonariuszy. Przypominamy również, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.