Empatia i szybka reakcja - policyjna pomoc w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej i empatycznej reakcji dyżurnego Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo asp. Tomasza Bieguna oraz Kierownika Rewiru Dzielnicowego asp. Dariusza Stefańskiego, mężczyzna znajdujący się w kryzysie emocjonalnym otrzymał niezbędną pomoc.

Do dyżurnego Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo asp. Tomasza Bieguna zadzwonił mężczyzna będący w silnym kryzysie emocjonalnym. Dyżurny wspólnie z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych asp. Dariuszem Stefańskim, wykazując się spokojem, zrozumieniem i umiejętnością prowadzenia rozmowy w trudnej sytuacji, zdobyli jego zaufanie. Dzięki temu możliwe było szybkie skierowanie na miejsce dzielnicowych.

Na miejscu policjanci zaopiekowali się mężczyzną, który był nietrzeźwy. Zapewniono mu bezpieczeństwo, a następnie przekazano pod specjalistyczną opiekę, gdzie uzyskał fachową pomoc.

Rzeczowa rozmowa policjantów ze zgłaszającym wskazuje na to, jak ogromne znaczenie w policyjnej służbie mają empatia, zrozumienie i zaufanie - wartości, które w sytuacjach kryzysowych mogą realnie uratować zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka.

Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami. Przypominamy, że na terenie każdego miasta znajdują się instytucje pomocowe, między innymi miejskie ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i zapobiec tragicznym w skutkach wydarzeniom.

( KWP w Szczecinie / mw)