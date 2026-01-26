Włamał się do salonu, ukradł i zniszczył włosy za ponad 800 tys. zł Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Na warszawskim Wilanowie, policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu mokotowskiej komendy zatrzymali 29-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem do salonu sprzedaży włosów. Funkcjonariusze ustalili dane oraz miejsce przebywania zatrzymanego. Straty oszacowano na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło na terenie Wilanowa. Sprawca pod osłoną nocy włamał się do lokalu przez okno znajdujące się w pomieszczeniu gospodarczym. Następnie dostał się do wnętrza salonu, skąd ukradł kilkaset wiązek włosów naturalnych. Część wiązek została również przez niego zniszczona. Właściciel salonu oszacował straty na ponad 800 tysięcy złotych.

Zawiadomienie o przestępstwie natychmiast uruchomiło działania policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu. Funkcjonariusze szczegółowo analizowali zebrane informacje, zabezpieczyli ślady oraz weryfikowali ustalenia operacyjne. Skrupulatna praca policjantów pozwoliła na wytypowanie sprawcy i ustalenie miejsca, w którym się ukrywał.

29-latek został zatrzymany na terenie Bemowa i doprowadzony do mokotowskiej komendy. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu kradzieży z włamaniem, za które kodeks karny przewiduje karę nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek Prokuratury sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.