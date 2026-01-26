Niebezpieczny czad - interwencje w Oławie i Jaworze Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Chwila nieuwagi mogła zakończyć się tragedią. W jednym z mieszkań w Oławie doszło do groźnego zatrucia tlenkiem węgla. Dzięki szybkiej reakcji bliskich i natychmiastowej interwencji służb 28-letni mężczyzna oraz dziewięciomiesięczne dziecko otrzymali niezbędną pomoc. W Jaworze natomiast funkcjonariusze z jaworskiej patrolówki, którzy wspólnie ze strażakami, wyprowadzili jedenastu lokatorów z płonącego budynku. Policjanci przypominają m.in. o montażu czujników czadu.

W niedzielę, 25 stycznia br., w godzinach popołudniowych policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Oławie, gdzie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla. Kobieta poinformowała, że jej 28-letni syn zasłabł w łazience podczas kąpieli. Jego dłuższa nieobecność oraz szczekający na drzwi łazienki pies wzbudziły niepokój zgłaszającej. Po wejściu do pomieszczenia kobieta zastała mężczyznę już nieprzytomnego.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, zespół ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Podczas interwencji poszkodowany odzyskał przytomność, jednak decyzją ZRM został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, w celu dalszej diagnostyki.

Podczas interwencji strażacy z PSP sprawdzili lokal i potwierdzili, że przyczyną zdarzenia był ulatniający się z piecyka gazowego, tzw. junkersa, tlenek węgla. Skontrolowano również pozostałe mieszkania w budynku, ale nie stwierdzono zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, dlatego nie było konieczności ewakuacji.

Jak ustalono, przed przybyciem służb w mieszkaniu przebywało także dziewięciomiesięczne dziecko, które zostało zabrane w bezpieczne miejsce przez członka rodziny. Następnie, decyzją ZRM, dziecko również przetransportowano na SOR w celu wykonania badań kontrolnych.

W Jaworze natomiast, tuż przed weekendem, dyżurny został powiadomiony o pożarze budynku wielorodzinnego na terenie miasta.

Na miejscu okazało się, że pożar objął swym działaniem jedno z mieszkań usytuowanych na parterze. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, wspólnie ze strażakami, z zadymionego budynku ewakuowali łącznie 11 osób, wśród których były osoby starsze i niepełnosprawne. Biorący udział w akcji gaśniczej strażacy, po ugaszeniu ognia, znaleźli zwłoki mężczyzny, prawdopodobnie mieszkańca tego lokalu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna mógł dogrzewać pomieszczenie przy użyciu turystycznej butli gazowej.

Przypominamy - tlenek węgla to bezwonny i niewidoczny gaz, nazywany „cichym zabójcą”. Może doprowadzić do utraty przytomności, a nawet śmierci w ciągu kilku minut.

Trwa sezon grzewczy - to czas, gdy znacząco wzrasta ryzyko pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla (czadem). Dlatego przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

Nie używajmy prowizorycznych i nieprzystosowanych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń, w szczególności butli gazowych czy otwartego ognia.

Dbajmy o drożność przewodów wentylacyjnych - nie zakrywajmy kratek wentylacyjnych i zapewnijmy stały dopływ powietrza.

Regularnie kontrolujmy przewody kominowe - czyszczenie i przeglądy techniczne to obowiązek i realna ochrona życia.

Sprawdzajmy szczelność oraz stan techniczny pieców i urządzeń grzewczych.

Zaopatrzmy się w czujkę dymu oraz czujkę tlenku węgla (czadu) – to niewielki koszt, który może uratować życie.

Dbajmy o siebie i swoich bliskich. Bezpieczeństwo zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji.

