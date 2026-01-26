Policjanci z pabianickiej „drogówki” odnaleźli zaginioną 96-latkę Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania schorowanej 96-latki, której zaginięcie zgłosiła jej 71-letnia córka. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnym działaniom pabianickich policjantów, kobieta została odnaleziona i przekazana pod opiekę bliskich. Apelujemy o właściwe sprawowanie opieki i stały nadzór nad osobami starszymi.

24 stycznia 2026 roku, około godziny 16.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymał informację o zaginięciu starszej kobiety. Do zdarzenia doszło na ulicy Smugowej w Pabianicach. Z relacji zgłaszającej wynikało, że kobiety - matka 96-latka i córka 71-latka - przyjechały samochodem do sklepu wielkopowierzchniowego. Ze względu na to, że seniorka miała problemy z poruszaniem się, 71-latka zostawiła ją w samochodzie i poszła zrobić „szybkie zakupy”. Po powrocie kobieta zauważyła, że w pojeździe nikogo nie ma. Zaskoczona i zaniepokojona sytuacją poprosiła o pomoc służby ratunkowe. Ze względu na wiek i stan zdrowia 96-latki nie było wiadomo, gdzie mogła się udać. Natychmiast do poszukiwań skierowano policyjne patrole. Mundurowi sprawdzili pobliskie ulice. Po około 20 minutach od zgłoszenia funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego zauważyli zaginioną seniorkę. Mieszkanka gminy Ksawerów szła ulicą Nawrockiego. Była wyziębiona i zdezorientowana, nie potrafiła określić, gdzie się znajduje. Policjanci z pabianickiej „drogówki” wspólnie z patrolem dzielnicowych udzielili jej pomocy, ogrzali w radiowozie i zapewnili opiekę do czasu przyjazdu córki. Seniorka nie wymagała hospitalizacji i ostatecznie trafiła pod opiekę zatroskanej córki.

Szybka reakcja oraz sprawne działania policjantów pozwoliły na bezpieczne odnalezienie zaginionej. To zdarzenie jest jednocześnie ważnym przypomnieniem o konieczności sprawowania właściwej opieki i stałego nadzoru nad osobami starszymi, zwłaszcza schorowanymi, które mogą łatwo stracić orientację i narazić się na niebezpieczeństwo.