Policjanci zabezpieczyli blisko pół kilograma kokainy. Trzech obywateli Kolumbii tymczasowo aresztowanych Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznym działaniom sochaczewskich policjantów z referatu operacyjno-rozpoznawczego zatrzymano trzech obywateli Kolumbii podejrzanych o udział w obrocie znaczną ilością środków odurzających. W sprawie zabezpieczono prawie pół kilograma kokainy. Mężczyznom grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu, na parkingu przy jednym z sochaczewskich marketów, policjanci referatu operacyjno-rozpoznawczego podjęli interwencję wobec trzech obywateli Kolumbii w wieku 45, 32 i 27 lat . Podczas legitymowania oraz dalszych czynności funkcjonariusze ujawnili w aucie wagę elektroniczną oraz pakunek oklejony taśmą. Później okazało się, że to ponad 100 gramów kokainy. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie.

Policjanci, kontynuując czynności, pojechali do jednego z hosteli w Warszawie, gdzie mieszkali obcokrajowcy. Podczas przeszukania zajmowanego przez nich pokoju funkcjonariusze zabezpieczyli kolejny pakunek z narkotykami. Tym razem było to prawie 390 gramów kokainy. Łącznie policjanci zabezpieczyli niemal pół kilograma substancji psychotropowej.

Zatrzymani Kolumbijczycy zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie. Zarzuca im się, że działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczyli w obrocie znaczną ilością kokainy, przeznaczoną do dalszej sprzedaży.

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzn środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. W sobotę odbyło się posiedzenie sądu, który przychylił się do wniosku prokuratora i tymczasowo aresztował obywateli Kolumbii na okres trzech miesięcy.

Mężczyznom grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.