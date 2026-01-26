Zimno w domu, ale serce dzielnicowej gorące - pomoc seniorce narażonej na wychłodzenie Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Dzielnicowi podczas codziennych działań dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Często ich czujność i zaangażowanie pomaga dotrzeć do osób, które zmagają się z trudnymi warunkami życiowymi. Tym razem dzielnicowa z Olecka, wspólnie z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomogła samotnie mieszkającej seniorce, narażonej na wychłodzenie.

Podczas obchodu swojego rejonu służbowego na terenie Olecka, dzielnicowa odwiedziła samotnie mieszkającą 86-letnią kobietę. Sytuacja, którą zastała, budziła niepokój. Mimo mroźnych dni, w domu seniorki nie było ogrzewania, a temperatura wewnątrz pomieszczeń wynosiła niespełna 15 stopni Celsjusza. Kobieta znajdowała się w ciężkich warunkach, które realnie zagrażały jej zdrowiu i życiu.

Dzielnicowa niezwłocznie podjęła kroki, aby pomóc 86-latce. O sytuacji powiadomiła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku oraz ustaliła kontakt do rodziny seniorki, w tym do jej córki mieszkającej w innym mieście. Początkowo kobieta stanowczo odmawiała opuszczenia domu. Mimo przenikliwego zimna była bardzo przywiązana do swoich rzeczy i miejsca zamieszkania. Dopiero cierpliwe rozmowy, w które zaangażowała się zarówno dzielnicowa, jak i pracownik socjalny, przyniosły oczekiwany rezultat.

Dzięki empatii i wytrwałości funkcjonariuszki, 86-latka ostatecznie zgodziła się na przeprowadzkę do córki. Seniorka opuściła niebezpieczne dla niej warunki i trafiła pod właściwą opiekę.

Dzielnicowa rejonu nr 1 nr sierż. Paula Boguszewska po raz kolejny pokazał, że jej praca to przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi i gotowość do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.