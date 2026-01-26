Niebezpieczna jazda na autostradzie A4 – trwają czynności Policji i prokuratury Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj W związku z nagraniem, które przedstawiało niebezpieczną jazdę na autostradzie A4, Policja niezwłocznie podjęła czynności służbowe. Chorzowscy stróże prawa ustalili i dotarli do właściciela pojazdu oraz pasażera rejestrującego przejazd (na zamieszczonym w internecie nagraniu prędkościomierz wskazywał prędkość ponad 300 km/h).

W związku z nagraniem opublikowanym w ubiegły weekend w mediach społecznościowych, które przedstawiało niebezpieczną jazdę na autostradzie A4, Policja niezwłocznie podjęła czynności służbowe.

Tuż po uzyskaniu informacji funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie, dokonali jego szczegółowej analizy oraz natychmiast rozpoczęli działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Chorzowscy stróże prawa szybko ustalili i dotarli do właściciela pojazdu oraz pasażera rejestrującego przejazd z rażąco dużą prędkością.



Na opublikowanym w internecie nagraniu prędkościomierz wskazywał ponad 300 km/h, a na udostepnionym filmie widniał napis sugerujący, że pojazd poruszał się z prędkością aż 320 km/h (zrzut ekranu z filmu opublikowanego w internecie - w załączniku).



Decyzją prokuratury pojazd został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w kierunku czynu z art. 174 Kodeksu karnego, tj. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.



Policja, pod nadzorem prokuratury, realizuje dalsze czynności procesowe, których celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tego zajścia oraz jednoznaczne ustalenie osoby kierującej pojazdem.